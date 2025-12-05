Аналитики предупредили о банковском кризисе в России

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили о возможном системном банковском кризисе в России из-за увеличения числа просроченных кредитов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Центра.

По прогнозам экспертов, кризис может наступить к октябрю следующего года. Они отметили, что сейчас в России растет число «плохих» займов — под этим понятием аналитики понимают кредиты, платежи по которым просрочены на 90 дней и больше, а вероятность выплаты долга является низкой.

С января по октябрь этого года количество таких займов в России выросло в 1,6 раза. Так, в октябре доля «плохих» кредитов достигла 7%, тогда как критическим считается их 10-процентный уровень.

«Поскольку кредитование населения перестало расти, проблемные долги становятся все заметнее. Кроме того, высокая ключевая [ставка], доходившая до 21%, серьезно усилила долговую нагрузку», — объяснил такую тенденцию основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

В ЦМАКП отметили, что доля «плохих» займов среди потребительских кредитов россиян выросла на четыре процентных пункта за этот год. Чаще всего клиенты банков задерживают выплаты на три и более месяца по ипотекам, автокредитам и кредитным картам.

Гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин рассказал, что сейчас банки стали снижать количество рискованных кредитов, но давление на банковскую систему оказывают в том числе выданные ранее займы. «Известия» отмечают, что рост количества «плохих» кредитов может привести к недополучению банками доходов от кредитования, а также усложнению получения займов для россиян с хорошей кредитной историей из-за ужесточения условий.

В то же время в Центробанке заявили «Известиям», что регулятор не ожидает банковского кризиса. Там добавили, что 90% проблемных кредитов покрываются банковскими резервами и залогами.