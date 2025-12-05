EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Аналитики предупредили о банковском кризисе в России

2 минуты чтения 10:23 | Обновлено: 11:29
Аналитики предупредили о банковском кризисе в России

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили о возможном системном банковском кризисе в России из-за увеличения числа просроченных кредитов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Центра.

По прогнозам экспертов, кризис может наступить к октябрю следующего года. Они отметили, что сейчас в России растет число «плохих» займов — под этим понятием аналитики понимают кредиты, платежи по которым просрочены на 90 дней и больше, а вероятность выплаты долга является низкой.

С января по октябрь этого года количество таких займов в России выросло в 1,6 раза. Так, в октябре доля «плохих» кредитов достигла 7%, тогда как критическим считается их 10-процентный уровень.

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
Мир13 минут чтения

«Поскольку кредитование населения перестало расти, проблемные долги становятся все заметнее. Кроме того, высокая ключевая [ставка], доходившая до 21%, серьезно усилила долговую нагрузку», — объяснил такую тенденцию основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

В ЦМАКП отметили, что доля «плохих» займов среди потребительских кредитов россиян выросла на четыре процентных пункта за этот год. Чаще всего клиенты банков задерживают выплаты на три и более месяца по ипотекам, автокредитам и кредитным картам.

Одна ошибка стала причиной большого провала
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
Экономика13 минут чтения

Гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин рассказал, что сейчас банки стали снижать количество рискованных кредитов, но давление на банковскую систему оказывают в том числе выданные ранее займы. «Известия» отмечают, что рост количества «плохих» кредитов может привести к недополучению банками доходов от кредитования, а также усложнению получения займов для россиян с хорошей кредитной историей из-за ужесточения условий.

В то же время в Центробанке заявили «Известиям», что регулятор не ожидает банковского кризиса. Там добавили, что 90% проблемных кредитов покрываются банковскими резервами и залогами.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01 4 декабря
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01 3 декабря
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд