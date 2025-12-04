EN
Общество

СМИ показали жизнь внебрачной дочери Путина в Париже

2 минуты чтения 17:23 | Обновлено: 17:56
Украинскому телеканалу ТСН удалось поговорить в Париже с Елизаветой Розовой, которую СМИ называют внебрачной дочерью Владимира Путина и идентифицируют как Елизавету Кривоногих, сообщает «Агентство». Журналисты встретили ее на выходе из парижской L gallery и смогли задать несколько вопросов после открытия выставки, на которой Розова работала.

На кадрах видно, что это неожиданная и нежелательная для девушки беседа. Она закрыла лицо платком и заявила, что не давала согласия на съемку, однако репортер ТСН все равно продолжил разговор. Когда он спросил, как она относится к политике «своего отца», имея в виду Путина, Розова ответила: «А я здесь при чем?»

На предложение журналиста «позвонить отцу», чтобы прекратить войну в Украине, девушка заметила, что это вряд ли возможно. А, услышав реплику о том, что она могла бы «поехать в Украину и выступить как ПВО», Розова отметила, что ей «правда очень жаль», но она «не может помочь».

ТСН также удалось снять предполагаемую дочь Путина до интервью внутри галереи, когда ее лицо не было спрятано под платком. «Агентство» проанализировало эти кадры с помощью сервиса распознавания лиц и обнаружило значительное сходство с подростковыми фотографиями Розовой.

Летом этого года художница Настя Родионова рассказала, что предполагаемая дочь Путина Елизавета Кривоногих занимает должность менеджера во французском художественном объединении с антивоенной позицией. По ее словам, она спросила у президента L Association Дмитрия Долинского о том, работает ли девушка с такой фамилией, а он ответил, что фамилия этой девушки — Руднова, а не Кривоногих. Ранее СМИ писали, что у внебрачной дочери Путина якобы появился паспорт на имя Елизавета Руднова.

Фото:ТСН

