В НАТО задумались об «упреждающем ударе» по России

2 минуты чтения 07:39

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, заявил Financial Times, что альянс рассматривает возможность «более агрессивного» реагирования на российские кибератаки, саботаж и нарушения воздушного пространства.

По словам Драгоне, «превентивный удар» можно считать «оборонительным действием», однако адмирал добавил, что «это дальше от обычного образа мышления и поведения» членов НАТО.

«Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем. Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными и проактивными, а не реагирующими», — заявил Драгоне.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

Financial Times отмечает, что Европа пострадала от многочисленных инцидентов гибридной войны, часть из которых приписываются России, а авторы других остаются неизвестными, — от обрыва кабелей в Балтийском море до кибератак по всему континенту.

По данным издания, некоторые дипломаты, особенно из стран Восточной Европы, призвали НАТО перестать просто реагировать и нанести ответный удар. Дипломаты считают, что такую реакцию легче всего реализовать в случае кибератак, поскольку многие страны обладают «наступательными возможностями». При этом ответить на диверсии и вторжения беспилотников альянсу будет сложнее.

Повязанные кровью
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
Криминал29 минут чтения

В то же время Драгоне добавил, что для ответа России нужно разрешить правовые вопросы. «Более агрессивный подход по сравнению с агрессивностью нашего оппонента может быть одним из вариантов. [Вопрос заключается в] правовой базе, юрисдикционной структуре, кто будет этим заниматься?» — задался вопросом адмирал.

По словам Драгоне, НАТО имеет «гораздо больше ограничений», чем Россия, из-за этики, законодательства и вопросов юрисдикции. Председатель военного комитета отметил, что в будущем вопрос об упреждающем ударе может стать более острым.

