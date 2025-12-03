EN
Общество

Эксперты предупредили о новых рисках «уколов красоты»

2 минуты чтения 17:38 | Обновлено: 18:48
Эксперты предупредили о новых рисках «уколов красоты»

Врачи заявили о серьезных осложнениях, которые могут возникать после инъекций филлеров в лицо. Такие процедуры способны спровоцировать повреждение кровеносных сосудов. В тяжелых случаях это вызывает некроз кожи, потерю зрения и инсульт. В исследовании, данные которого приводит Би-би-си, предложено решение проблемы.

Специалисты проанализировали 100 случаев, когда «уколы красоты» привели к нарушениям кровотока. Для этого они использовать ультразвуковое исследование (УЗИ). Оно показало, что почти у половины пациентов был нарушен кровоток в мелких сосудах, а у трети — в крупных артериях лица. Наиболее уязвимой зоной специалисты называют область вокруг носа. Сосуды там связаны с крупными артериями головы, и их повреждение способно привести к тяжелым последствиям, включая инсульт, говорится в исследовании.

Авторы работы рекомендуют клиникам проводить ультразвуковое сканирование перед введением филлеров, чтобы заранее определить расположение сосудов и снизить риски. По словам ведущей исследовательницы, доктора Розы Сигрист, ультразвук важен и в лечении осложнений. Он позволяет точно определить место закупорки и вводить препарат-антидот непосредственно в нужную точку, а не вслепую.

В британской ассоциации эстетических пластических хирургов изданию сообщили, что использование ультразвука при косметических процедурах становится все более распространенной практикой, хотя пока и не является стандартом. В организации подчеркнули, что подобные риски — одна из причин, по которым специалисты давно выступают за ужесточение регулирования индустрии и допуск к инъекционным процедурам только для медработников.

По информации Би-би-си, индустрия косметических и эстетических процедур сейчас находится в фокусе внимания британских властей. Летом этого года правительство заявило о планах ужесточить регулирование и ввести новые требования к косметологам. Так, выполнять высокорисковые процедуры смогут только «надлежащим образом квалифицированные» специалисты, а клиники, предлагающие филлеры и ботокс, должны будут получать лицензии и соответствовать установленным стандартам. Общественные консультации по этим мерам запланированы на начало 2026 года.

В России индустрия красоты также столкнулась с рядом проблем в сфере безопасности и регулирования. По данным «Коммерсанта», около половины инъекций в сфере эстетической медицины сегодня выполняют полулегально. В страну массово завозят незарегистрированные филлеры и ботулотоксины, которые стоят значительно дешевле официально разрешенных препаратов. Минувшей весной стало известно о резонансном приговоре. Впервые крупный поставщик таких средств получил условный срок за их незаконный ввоз. До этого фигуранты подобных дел обычно отделывались штрафами.

Фото:Unsplash

