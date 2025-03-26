Половина «уколов красоты» в России делается полулегально

В России около половины уколов инъекционной косметологии ставят полулегально. В страну без регистрации массово завозят филлеры и ботулотоксины, которые намного дешевле зарегистрированных безопасных аналогов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Газета пишет о резонансном приговоре в сфере косметологии. По данным «Коммерсанта», впервые крупный поставщик незарегистрированных косметологических препаратов получил условный срок за ввоз продукции в Россию. Обычно фигуранты таких дел отделываются только штрафами.

Речь идет о Булате Бейбулатове, который был признан виновным по делу об интернет-торговле не зарегистрированными в России препаратами. Суд первой инстанции дал ему шесть лет условно, но на апелляции приговор смягчили на три месяца. Вместе с ним по делу проходили еще двое фигурантов, которым назначили пятилетний условный срок. Смягчения приговора они не добились.

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В материалах дела говорится, что Бейбулатов создал несколько сайтов, где продавал не зарегистрированные в России филлеры. Двое других фигурантов дела помогали ему сбывать нелегальную продукцию: один договаривался с покупателями, а другой — искал помещения для хранения. При этом, как уточняет гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, в деле не было потерпевших.

Бейбулатов и его сообщники продавали разные филлеры. Например, на их сайте можно было найти филлеры Celosome Mid, которые вводят для коррекции мимических морщин. Также у Бейбулатова можно было купить филлеры Celosome Implant для коррекции скул и подбородка и Liporase для выведениия излишков гиалуроновой кислоты.

Оборот бизнеса Бейбулатов оценивался примерно в два миллиарда рублей в год. Нелегальные филлеры он продавал в среднем за две тысячи рублей за упаковку. «Коммерсантъ» сравнивает эти цены с ценами в Южной Корее, где и производят эти средства: там их минимальная цена начинается от 30 долларов (чуть больше 2,5 тысячи рублей) без учета затрат на доставку.

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Филлеры и ботулотоксины, которые не прошли процедуру регистрации в России, стоят в три-четыре раза дешевле зарегистрированных препаратов, уточняет президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Ляля Садыкова. «Потребитель не всегда понимает, за счет чего достигается экономия», — объясняет эксперт.

Садыкова заявила, что в России полулегально проводится около половины косметологических процедур. Такие же данные приводит консалтинговая компания «Право на здоровье». По ее подсчетам, весь инъекционной косметологии в России в прошлом году оценивался в 44 миллиарда рублей.

Серый рынок «уколов красоты» расширяется и благодаря низким требованиям для косметологов, которым разрешено делать такие процедуры. Сейчас человек может пройти курсы и начать работать в этой сфере даже без медицинского образования. Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев заметил, что эта сфера недостаточно контролировалась государством, но теперь дело Бейбулатова может стать прецедентом.