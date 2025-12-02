СМИ: неизвестные расстреляли двух собак и избили их хозяина в Подмосковье

Двое неизвестных избили мужчину и расстреляли его собак в подмосковном городе Софрино, пишут «Осторожно, новости» и РЕН ТВ.

О произошедшем 29 ноября инциденте журналистам рассказал сам пострадавший, представившийся Евгением. Он заявил, что оставил двух собак по кличке Платон и Шоколад на привязи у магазина. Там к ним подошли двое мужчин, которым не понравилось поведение животных.

«Осторожно, новости» пишут, что собаки начали дергать неизвестных за штанины. РЕН ТВ со ссылкой на слова Евгения утверждает, что мужчины начали проявлять агрессию после того, как один из псов коснулся носом штанов прохожего и оставил на них пятно.

Хозяин собак попытался договориться с мужчинами, но они остались недовольны и начали преследовать его на машине. Позже они догнали его и собак в лесу, чтобы потребовать компенсацию.

У одного из преследователей оказалось ружье, выстрелом из него он перебил позвоночник Платону, который скончался на месте. Шоколад получил травму челюсти, но позже его пришлось усыпить в больнице, поскольку травма оказалась несовместима с жизнью.

Самому мужчине злоумышленники угрожали ружьем, а затем избили, нанеся удары по лицу и ребрам. РЕН ТВ пишет, что местные жители объединились для поиска нападавших, а пострадавший написал заявление в полицию. «Осторожно, новости» сообщают, что позже нападавших задержали, но затем отпустили.

В изложении историй в двух источниках имеются несостыковки, не позволяющие установить точную картину произошедшего. Так, «Осторожно, новости» пишут, что Евгений пришел к магазину вместе с пожилым отцом — второй мужчина не упоминается дальше, этого эпизода нет в тексте РЕН ТВ.

Журналисты телеканала же пишут, что неизвестный у магазина был один, а второй нападавший появился позже в лесу, именно у него якобы и было ружье. В тексте «Осторожно, новости» сообщается, что мужчины были вдвоем уже около магазина, а Евгений извинялся перед ними обоими.