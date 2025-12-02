В Киеве и Европе сделали предсказания об окончании войны в Украине

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью «Новини Live», что война может продолжаться годами, а линия фронта будет «двигаться ежегодно», если не будет принято «политическое решение».

«Мы находимся в ситуации, когда Россия имеет возможности нас уничтожать, а мы недостаточно сильны, чтобы полностью себя обезопасить… Если не будет достигнуто соглашение, которое всем не понравится, но зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда еще будет много лет война», — заявил Кулеба.

В свою очередь, заместитель начальника штаба поддержки и подготовки НАТО в Украине, генерал-майор Майк Келлер считает, что война не закончится в ближайшее время. При этом, по его словам, у НАТО хватит ресурсов, чтобы продолжать поддержку Украины.

«Это делает долгосрочные обязательства Запада еще более важными — не с точки зрения отдельных образцов чудо-оружия, которого не существует, а с точки зрения постоянного потока материалов и надежных перспектив для Украины. Это также пошлет Москве четкий сигнал о том, что агрессивная война не окупится в долгосрочной перспективе», — рассказал Келлер.

В то же время он отметил, что сейчас Украине не хватает ресурсов, как в тылу, так и на передовой и при отражении российских ударов, направленных вглубь страны. Однако Келлер добавил, что Украина «лучше всех» справляется с уничтожением беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинские власти начали готовить экономику страны к двум возможным вариантам дальнейшего развития событий: к заключению мирного соглашения с Россией и к продолжению войны. Для этого Минфин приступил к реструктуризации долгов, зависящих от ВВП.