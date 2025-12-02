СМИ: экономику Украины начали готовить к двум вариантам развития войны

Украина приступила к реструктуризации долгов на сумму 2,6 миллиарда долларов, привязанных к росту экономики. Эти долги считаются ключевыми для финансирования военных действий и могут забрать из миллиарды долларов из послевоенной экономики страны, сообщает Financial Times.

По данным газеты, это говорит о том, что Украина пытается подготовить свои финансы либо к потенциальному мирному соглашению с Россией, либо к необходимости сдерживать увеличение долга в случае затягивания войны.

Как пишет Financial Times, накануне украинский Минфин предложил инвесторам обменять так называемые ВВП-варранты (государственные бумаги, выплаты по которым зависят от уровня ВВП) на новые облигации. За это инвесторам предложили денежный стимул в размере 180 миллионов долларов и постепенное увеличение платежей по процентам.

Газета отмечает, что Украине необходимо получить восемь миллиардов долларов в виде помощи от Международного валютного фонда и новую поддержку от европейских инвесторов.

«Мы уверены, что заручимся поддержкой реструктуризации, которая обеспечит фискальную стабильность нашей страны и послевоенное восстановление», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, без реструктуризации долга Украина должна будет выплатить миллиарды долларов после окончания войны, «что отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и основных государственных услуг».

Ранее экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон предсказал Европе финансовую «черную дыру», если по окончании войны в Украине будет заключен мир с передачей России части украинской территории. По мнению Бриансона, такое соглашение «создаст очаг неопределенности, который будет оказывать негативное влияние на экономику Европы в течение многих лет».