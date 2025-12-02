Назван самый популярный у россиян артист

Сервис «МТС Музыка» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что самым популярным исполнителем за последние 10 лет в России оказался рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). Об этом сообщает ТАСС.

«Рэпер Баста — наиболее прослушиваемый музыкант с 2016 года, с этого же момента сингл I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга выступает фаворитом по проигрываниям в плеере», — говорится в исследовании.

По данным «МТС Музыки», главными артистами этого года стали рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), который сейчас служит в армии в Росгвардии, и Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), а наибольшее количество хитов за последнее десятилетие было выпущено в прошлом году.

«МТС Музыка» также назвала самые популярные треки за каждый год. В список вошли песни не только российских, но и мировых исполнителей. Так, в 2016 году пользователи сервиса больше всего слушали Tuesday турецкого диджея Burak Yeter с приглашенной исполнительницей Данелл Сандовал. В 2017 году россияне чаще всего слушали «Босую» распавшейся группы «#2Маши» и «Тает лед» группы «Грибы».

В 2019 году в топ чартов попал трек «Медуза» рэпера Matrang, а в 2019 — 7 rings Арианы Гранде. В 2020 году лидерами прослушиваний становились «Плачу на техно» группы «Хлеб», Х.О казахстанского музыканта The Limba и украинского рэпера Andro, а также Кайф ты поймала рэпера Konfuz.

Далее лидирующие места занимали Cold Heart Элтона Джона и Дуа Липы, «Стрелы» хип-хоп-исполнителя Markul и Тоси Чайкиной и «Зима в сердце» группы «Моя Мишель». В 2023 году самыми популярными треками оказались Komarovo музыканта Dvrst, песня «Где прошла ты» Кравца и Гио Пика и сингл «Плохая девочка» группы «Винтаж» и рэпера «Травма».

В прошлом году лидерами по прослушиваниям стали Godzilla певицы Bearwolf, «Пожары» тиктокера и исполнителя Xolidayboy и трек «Беги» DJ Smash и Poёt.