Новости

СМИ предрекли Европе финансовую «черную дыру» из-за мира в Украине

2 минуты чтения 12:24

Мирные планы по Украине, разработанные как с участием США, так и в Евросоюзе, в которых говорится о передаче России части украинской территории, дорого обойдутся Европе. Об этом пишет экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон в своей колонке.

По его мнению, если Киев согласится передать России хотя бы временный контроль над Донецкой и Луганской областями, это «создаст очаг неопределенности, который будет оказывать негативное влияние на экономику Европы в течение многих лет».

Как пишет Бриансон, Владимир Путин вряд ли согласится на использование замороженных российских активов для восстановления Украины, как того требуют в Евросоюзе. Отмечается, что год назад Всемирный банк оценил стоимость восстановления страны в 524 миллиарда долларов. Спустя год, по словам неназванного европейского чиновника, эта сумма приближается к 600 миллиардам. 

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
Интернет и мемы6 минут чтения

«Вместо того, чтобы Россия взяла на себя половину этой суммы, отказавшись от своих замороженных резервов, союзникам Украины, возможно, придется нести большую часть бремени», — утверждает обозреватель.

Кроме того, по его мнению, если статус Донбасса не будет урегулирован, Украина не сможет рассчитывать на приток частного иностранного капитала, который помог бы ей восстановить экономику. Инвесторов будет отпугивать угроза возобновления боевых действий и новой войны в течение многих лет, подчеркивает Бриансон.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

Отсутствие решения по территориям также затруднит вступление Украины в Евросоюз, а самому блоку придется увеличить расходы на оборону «даже быстрее, чем они планируют», считает обозреватель.

«Частичное перемирие… будет иметь один сильный плюс: прекращение разрушений и тысяч бессмысленных смертей. Но если Европа на долгие годы окажется в тисках нестабильной Украины, это грозит финансовой черной дырой и, в любом случае, реальным риском будущего конфликта», — подчеркнул Бриансон.

Он добавил, что Евросоюзу придется помогать Киеву после завершения войны и финансировать соцобеспечение вернувшихся из-за границы людей, пока они будут адаптироваться к новым потребностям страны. Такая же поддержка потребуется и вернувшимся с фронта военнослужащим.

Горящие новости
