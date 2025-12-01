EN
«Зверополис 2» побил рекорды кассовых сборов

2 минуты чтения 13:40

Мультфильм Walt Disney Animation Studios «Зверополис 2» за прошедшие выходные на День благодарения в США собрал в мировом прокате 556,4 миллиона долларов. Это сделало мультфильм самым крупным мировым дебютом этого года и рекордсменом по стартовым сборам в истории анимации, сообщают Axios и Deadline.

По их данным, «Зверополис 2» также занял четвертое место в рейтинге лучших стартовых кассовых сборов среди всех фильмов, уступив лентам «Мстители: Финал» (1,2 миллиарда долларов), «Мстители: Война бесконечности» (640,5 миллионов долларов) и «Человек-паук: Нет пути домой» (600,5 миллионов долларов).

Также новый мультфильм получил самые высокие стартовые сборы в мире среди сиквелов, опередив «Моану 2». Первая часть «Зверополиса» вышла в 2016 году и на старте заработал на внутреннем рынке лишь 75 миллионов долларов. С тех пор приквел собрал более миллиарда долларов в мировом прокате и более 300 миллионов долларов внутри США. В 2017 году «Зверополис» получил «Оскар» как «Лучший анимационный полнометражный фильм».

В «Зверополисе 2» герои первой части лис Ник Уайлд и зайчиха Джуди Хопс отправляются на терапию для пар к квокке Фаззби и в процессе оказываются втянутыми в новое расследование, которое должно остановить ядовитого змея Гэри.

Ранее россияне назвали самые популярные мультфильмв студии Disney. Лидером оказался «Король Лев» — его россияне готовы показывать детям и пересматривать самостоятельно. Также в топ-5 мультфильмов вошли «Аладдин», «Русалочка», «Винни-Пух» и «Вверх». При этом чуть более трети опрошенных заявили, что они предпочитают смотреть только российские мультфильмы.

