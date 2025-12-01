Женское тело без рук и головы обнаружили рядом со скоростной трассой

Немецкие полицейские обнаружили женское тело без обеих рук и головы в лесистой местности около трассы A45 неподалеку от города Ольпе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на пресс-релиз полиции Кобленца.



Идентификация тела все еще не окончена, полицейские ожидают ее завершения после получения результатов ДНК-теста найденного тела. В своем сообщении полицейские призвали воздержаться от запросов по этой теме до опубликования более подробной информации.

В середине ноября в федеральных землях Гессен и Северный Рейн-Вестфалия были обнаружены две отрубленные женские руки, они также располагались рядом с трассой A45. Позже, как сообщают журналисты, с помощью отпечатков пальцев властям удалось установить, что руки принадлежат 32-летней женщине из Эритреи. Тогда подтвердить ее гибель полицейским не удалось.

Сейчас полиция расследует, принадлежат ли найденные 16-17 ноября руки обнаруженному 28 ноября трупу. Spiegel отмечает, что трехмесячный ребенок женщины, чьи руки были найдены у автобана, нашелся невредимым в коляске перед монастырем в общине Вальдзольмс (земля Гессен).

Мотив предполагаемого преступления и его обстоятельства остаются нераскрытыми. Ранее также сообщалось, что власти приступили к поискам отца ребенка — о его результатах не пишут как полиция, так и Spiegel.

Ребенок и его мать проживали в общежитии для просителей убежища в Бонне (Северный Рейн-Вестфалия), младенец находится под защитой государства. За прошедшие две недели полиция не смогла установить местоположение гражданки Эритреи или подтвердить ее гибель. Неизвестны также и обстоятельства, при которых ее ребенок оказался около монастыря в другой федеральной земле.