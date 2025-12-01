EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Женское тело без рук и головы обнаружили рядом со скоростной трассой

2 минуты чтения 19:08

Немецкие полицейские обнаружили женское тело без обеих рук и головы в лесистой местности около трассы A45 неподалеку от города Ольпе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на пресс-релиз полиции Кобленца.

Идентификация тела все еще не окончена, полицейские ожидают ее завершения после получения результатов ДНК-теста найденного тела. В своем сообщении полицейские призвали воздержаться от запросов по этой теме до опубликования более подробной информации. 

В середине ноября в федеральных землях Гессен и Северный Рейн-Вестфалия были обнаружены две отрубленные женские руки, они также располагались рядом с трассой A45. Позже, как сообщают журналисты, с помощью отпечатков пальцев властям удалось установить, что руки принадлежат 32-летней женщине из Эритреи. Тогда подтвердить ее гибель полицейским не удалось. 

Повязанные кровью
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
Криминал29 минут чтения

Сейчас полиция расследует, принадлежат ли найденные 16-17 ноября руки обнаруженному 28 ноября трупу. Spiegel отмечает, что трехмесячный ребенок женщины, чьи руки были найдены у автобана, нашелся невредимым в коляске перед монастырем в общине Вальдзольмс (земля Гессен). 

Мотив предполагаемого преступления и его обстоятельства остаются нераскрытыми. Ранее также сообщалось, что власти приступили к поискам отца ребенка — о его результатах не пишут как полиция, так и Spiegel.

Ребенок и его мать проживали в общежитии для просителей убежища в Бонне (Северный Рейн-Вестфалия), младенец находится под защитой государства. За прошедшие две недели полиция не смогла установить местоположение гражданки Эритреи или подтвердить ее гибель. Неизвестны также и обстоятельства, при которых ее ребенок оказался около монастыря в другой федеральной земле.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01 28 ноября
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Назван самый популярный у россиян мультфильм Disney
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Назван самый популярный у россиян мультфильм Disney