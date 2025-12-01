EN
Ограничение работы WhatsApp в России связали с утечкой дипломатических переговоров

2 минуты чтения 15:19

Ограничение работы WhatsApp связаны в том числе с утечкой дипломатических переговоров. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, ссылаясь на «собственную информацию». 

«Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Вероятно, Горелкин имеет в виду стенограммы разговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым от 14 октября, а также спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева с Ушаковым от 29 октября, которые в конце ноября опубликовало агентство Bloomberg. В обоих случаях обсуждался мирный план по Украине.

«Публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора. Впрочем, когда полная блокировка WhatsApp случится, думаю, будет выпущен какой-то душеспасительный пресс-релиз в духе “мы не понимаем, что власти России от нас хотят” – исключительно, чтобы оправдаться перед пользователями из других стран», — продолжил Горелкин.

Ограничение работы звонков в WhatsApp началось еще в августе. В конце ноября в Роскомнадзоре заявили, что готовятся полностью заблокировать мессенджер на территории России, если его руководство не выполнит требования российского законодательства.

Ранее, комментируя утечку дипломатических переговоров в интервью спецкорреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, Ушаков заявил, что кроме контактов по закрытым каналам «бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать». Некоторые утечки он, а также Дмитриев при этом назвали «фейками». 

