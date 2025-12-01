80-летнюю россиянку с инвалидностью обязали платить компенсацию российскому чиновнику за комментарий в сети

В Краснодарском крае 80-летнюю пенсионерку обязали выплачивать компенсацию главе Приморско-Ахтарского района Максиму Бондаренко после серии судебных разбирательств из-за ее комментариев в соцсетях. Поскольку она не обладает достаточным доходом, ей позволили отдавать деньги в рассрочку. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

История началась в 2024 года, когда пользователи паблика «Подслушано Ахтари» обсуждали работу районных властей. Маргарита Белых написала несколько критических комментариев в адрес Бондаренко. В частности, она обвинила его в бездействии, превышении полномочий, назвала «зажравшимся чиновником» и заявила, что «он врет как дышит».

Глава района подал на нее иск о защите чести и достоинства. Суд признал высказывания недостоверными, обязал удалить комментарии и взыскал с пенсионерки 1000 рублей морального вреда. Белых тогда пояснила, что использовала «лексическую выразительность» и не считала свои комментарии утверждениями.

После этого Бондаренко подал к Белых второй иск — уже на 300 тысяч рублей. Он потребовал компенсировать расходы на адвоката, поездки на заседания, услуги нотариуса и лингвистическую экспертизу. Из заявления следовало, что юрист чиновника более года участвовал в заседаниях в разных инстанциях, а экспертиза и заверения стоили еще около 95 тысяч рублей.

Как отмечает издание, суд учел положение пенсионерки. Белых является инвалидом третьей группы, у нее нет доходов кроме пенсии в 30 тысяч рублей, она — вдова участника боевых действий в Грозном. В итоге сумму требований снизили до 85 тысяч рублей и разрешили выплатить ее в рассрочку, по 1,5 тысячи рублей ежемесячно до 2030 года.

В разговоре с журналистами Белых заявила, что местные власти «имеют на нее зуб», поскольку она всегда «отстаивала интересы граждан». Она отметила, что не располагает средствами для покрытия требуемых сумм и назвала их «непомерными».