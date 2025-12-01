В ЕС назвали эту неделю «поворотной» для переговоров о мире в Украине

Власти Европейского союза заявили о решающем значении начавшейся недели для переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Эта неделя может стать поворотной для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были трудными, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но я поговорю с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины сегодня», — заявила она перед началом заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Переговоры делегаций Украины и США, которые упомянула Каллас, прошли 30 ноября в личном гольф-клубе спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа Shell Bay в американском штате Флорида.

После завершения встречи секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который возглавил украинскую делегацию после отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, назвал прошедшие переговоры «продуктивными и успешными». «Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США оказали нам огромную поддержку», — сказал он.

В свою очередь, неназванный источник CNN также назвал встречу конструктивной, добавив, что на ней обсуждались «самые чувствительные вопросы». В то же время он признал, что прошедшие переговоры были «тяжелыми».

Как сообщалось ранее, на этой неделе также должен состояться очередной раунд переговоров по Украине между Россией и США. Для этого Уиткофф планирует прилететь в Москву 1 декабря, а на следующий день встретиться с Владимиром Путиным.