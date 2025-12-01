EN
Общество

Сотням российских городов предсказали исчезновение

2 минуты чтения 09:57

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выпустил доклад, в котором говорится об оттоке населения из сотен малых и моногородов в России. Из-за этого, по словам авторов доклада, такие города могут вовсе исчезнуть, передает ТАСС.

«Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», — говорится в докладе.

По мнению его авторов, существует несколько причин такой тенденции. Так, возможность больше зарабатывать в крупных городах в докладе называют важным, но не главным фактором. К числу других причин опустения малых городов также относятся недостаточно развитая инфраструктура, отсутствие серьезных карьерных и образовательных перспектив и «отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего».

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

Согласно опросу ВЦИОМ, 38% россиян готовы переехать в другое место, если там они смогут больше зарабатывать. При этом в малых городах доля населения возрасте от 18 до 24 лет, позитивно воспринимающая свое будущее, составляет лишь треть, тогда как в городах-миллионниках об этом заявили более половины респондентов.

По данным аналитиков, к 2030 году население за пределами крупных городов уменьшится на 36% по сравнению с 1950 годом, а население в городах с числом жителей в полмиллиона и больше наоборот вырастет на четверть.

Ранее о риске исчезновения более чем ста городов с населением до 50 тысяч человек писали «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС. Среди основных причин опустения городов исследователи назвали сокращение рабочих мест и представителей малого и среднего бизнеса. По их данным, с наиболее быстрыми темпами сокращения населения столкнулись в основном северные города, где россияне занимаются угольной, металлургической и лесной промышленностью.

