Под угрозой исчезновения оказались более 100 городов России

В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов с населением до 50 тысяч человек. Сейчас в них проживает в общей сложности 3,4 миллиона человек, а за последние десять лет их население сократилось на 314 тысяч человек. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на результаты исследования, проведенного РАНХиГС по заказу правительства.

Причинами возможного исчезновения десятков российских городов авторы документа называют сокращение населения и количества рабочих мест, а также уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

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Наибольшее сокращение населения, по данным исследователей, наблюдается в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах. Также в зоне риска оказался ряд городов, расположенных на периферии своих регионов, в частности, Порхов в Псковской области, Заволжье в Нижегородской области и Ногинск в Кировской области.

Наибольший риск исчезновения, по мнению авторов работы, навис над некоторыми населенными пунктами Брянской, Новгородской и Кировской областей, а также Красноярского края.

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«Там не хватает внутренних ресурсов для развития, а в связи с большим количеством малых городов сложно равномерно распределить внешние ресурсы между ними», — убеждены исследователи.

По их словам, в тяжелой ситуации также находятся некоторые северные промышленные регионы. Так, наибольшее сокращение населения авторы доклада зафиксировали в таких городах, как Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия) и Торжок (Тверская область).