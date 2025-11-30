Китайский поставщик выкупил долю ведущего российского производителя дронов

Владелец крупного китайского поставщика комплектующих для дронов Shenzhen Minghuaxin приобрел долю в одной из ведущих российских компаний по производству беспилотников, выяснила газета Financial Times. Речь идет о компании «Рустакт», производящей дрон-камикадзе ВТ-40.

Согласно корпоративной отчетности от сентября, которую изучила Financial Times, китайский бизнесмен Ван Динхуа стал новым владельцем 5% акций «Рустакта». Как отмечает газета, эта сделка подчеркивает углубление отношений между военно-промышленными комплексами Москвы и Пекина.

Отмечается, что уже на следующий день, после того, как Financial Times обнаружила соответствующую запись в российских публичных реестрах и обратилась за комментарием, все данные о владельцах «Рустакта» были скрыты. Информация о передаче акций также была удалена с частных сайтов корпоративной разведки в стране.

Как сообщает газета, на момент удаления данных собственником 95% акций «Рустакта» был указан предприниматель Павел Никитин. Сама компания сейчас находится по санкциями Украины и ЕС. Украинские власти сочли компанию участником российского проекта «Судный день», целью которой является поставка беспилотников и подготовка пилотов для военных операций.

Согласно отчету, опубликованному ранее Центром оборонных реформ в Киеве, «Рустакт» был крупнейшим импортером комплектующих для FPV-беспилотников в России в период с июля 2023 по февраль 2025 года. Ранее компания подала документы, указав себя в качестве производителя беспилотника дрона-камикадзе ВТ-40.

Financial Times пишет, что Shenzhen Minghuaxin и другие компании, принадлежащие Вану Динхуа, долгое время являлись крупными поставщиками комплектующих для «Рустакта» и связанных с ним компаний.

Согласно информации из таможенных документов, которую изучила Financial Times, с середины 2023 года по сентябрь этого года Shenzhen Minghuaxin поставила «Рустакту» комплектующие на сумму 304 миллиона долларов. Сообщается, что «Рустакт» приобрел у китайской компании литий-ионные батареи на сумму 110 миллионов долларов, двигатели на 87 миллионов долларов и контроллеры на 64 миллиона долларов.

Газета также выяснила, что Shenzhen Minghuaxin поставила товары на 107 миллионов долларов связанной с «Рустактом» российской компании «Сантекс». В их числе, как отмечается, контроллеры на 66 миллионов долларов и двигатели на 37 миллионов долларов.

​​Закупки «Рустакта» и «Сантекса» у Shenzhen Minghuaxin, по всей видимости, осуществлялись координированно, отмечает Financial Times. Таможенные документы показывают, что почти вся отчетность «Сантекса» подавалась через «Рустакт».

В Министерстве иностранных дел Китая заявили газете, что не располагают информацией о деталях сделки. Там также подчеркнули, что Китай «никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует и регулирует поставки технологий двойного назначения гражданского и военного применения».