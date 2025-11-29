EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Собака взорвала квартиру в Новосибирске

2 минуты чтения 17:51 | Обновлено: 18:05

В Новосибирске оставленный в дома один пес спровоцировал мощный взрыв, от которого вылетели окна и двери. Инцидент произошел 28 ноября, сообщили в региональном МЧС.

Там пояснили, что хозяин квартиры оставил на варочной поверхности электроплиты баллончик дихлофоса. Оставшись дома одна, собака смогла включить конфорки, баллончик нагрелся и взорвался. Как отметили в МЧС, виновность животного обследовавшие место происшествия специалисты установили по следам собачьих зубов на ручках управления электроплитой.

Взрыв баллончика оказался неожиданно мощным — металлическую входную дверь квартиры вынесло, полностью. При этом ни люди, ни сама собака не пострадали.

После взрыва в квартире начался небольшой пожар, но к моменту прибытия пожарных огонь потух сам по себе. «Ударной волной выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях, пострадала кухонная плита, огнем повреждены обои и кухонный гарнитур на 0,1 кв.м», — говорится в отчете МЧС о последствиях происшествия. В ведомстве отдельно отметили, что подобная ситуация могла бы привести к значительно большему ущербу. 

Бывший силовик убил королеву красоты
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
Криминал13 минут чтения

Весной 2025 года житель американского города Мемфис рассказал, что в него случайно выстрелила его же собака. Как сообщалось, годовалый питбуль по кличке Орео прыгнул на кровать, лапа собаки «застряла в предохранительной скобе и в итоге нажала на спусковой крючок». Это произошло, когда мужчина лежал на кровати со своей подругой.

Как заявили в местной полиции, пуля задела верхнюю часть бедра мужчины, его госпитализировали в «некритическом» состоянии. Позже его сосед рассказал журналистам, что с владельцем Орео все в порядке. Он также сообщил, что пистолет, из которого удалось выстрелить псу, унесла с собой присутствовавшая в этот момент подруга хозяина.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01 28 ноября
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России