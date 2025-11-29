Собака взорвала квартиру в Новосибирске

В Новосибирске оставленный в дома один пес спровоцировал мощный взрыв, от которого вылетели окна и двери. Инцидент произошел 28 ноября, сообщили в региональном МЧС.

Там пояснили, что хозяин квартиры оставил на варочной поверхности электроплиты баллончик дихлофоса. Оставшись дома одна, собака смогла включить конфорки, баллончик нагрелся и взорвался. Как отметили в МЧС, виновность животного обследовавшие место происшествия специалисты установили по следам собачьих зубов на ручках управления электроплитой.

Взрыв баллончика оказался неожиданно мощным — металлическую входную дверь квартиры вынесло, полностью. При этом ни люди, ни сама собака не пострадали.

После взрыва в квартире начался небольшой пожар, но к моменту прибытия пожарных огонь потух сам по себе. «Ударной волной выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях, пострадала кухонная плита, огнем повреждены обои и кухонный гарнитур на 0,1 кв.м», — говорится в отчете МЧС о последствиях происшествия. В ведомстве отдельно отметили, что подобная ситуация могла бы привести к значительно большему ущербу.

Весной 2025 года житель американского города Мемфис рассказал, что в него случайно выстрелила его же собака. Как сообщалось, годовалый питбуль по кличке Орео прыгнул на кровать, лапа собаки «застряла в предохранительной скобе и в итоге нажала на спусковой крючок». Это произошло, когда мужчина лежал на кровати со своей подругой.

Как заявили в местной полиции, пуля задела верхнюю часть бедра мужчины, его госпитализировали в «некритическом» состоянии. Позже его сосед рассказал журналистам, что с владельцем Орео все в порядке. Он также сообщил, что пистолет, из которого удалось выстрелить псу, унесла с собой присутствовавшая в этот момент подруга хозяина.