Экономика

Правительство провалило план по наполнению бюджета

2 минуты чтения 11:55

Эксперт из Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев подготовил доклад, в котором оценил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы и рассказал о дефиците бюджета этого года.

По данным эксперта, дефицит бюджета в этом году составит 5,7 триллиона рублей, тогда как по планам властей он должен был быть на уровне 1,2 триллиона. При этом Аблаев отметил, что в этом году причины такого дефицита бюджета оказались иными, нежели в 2022–2024 годах — тогда основным его фактором было увеличение расходов.

Аблаев объяснил, что в этому году главная причина дефицита бюджета — это доходы от продажи нефти и газа, которые оказались значительно ниже запланированного уровня. В 2025 году они оказались на 21% ниже ожидаемого.

Бывший силовик убил королеву красоты
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
Криминал13 минут чтения

«Результатом ухудшения экономических условий стало то, что фактические поступления по ключевым статьям оказались значительно ниже плановых показателей, изначально заложенных в законе о федеральном бюджете», — говорится в докладе.

Аблаев отметил, что из-за резкого замедления российской экономики компании стали получать меньшую прибыль, что, в свою очередь, уменьшило объем налога на прибыль. Кроме того, на фоне санкций и падения цен на энергоносители и другие сырьевые товары российский бюджет получил меньшие доходы от экспорта и импорта.

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
Интернет и мемы6 минут чтения

Так, НДС на ввозные товары упал на 1,316 триллионов рублей, то есть на 24%. Доходы от ввозных пошлин упали на 19% (269 миллиардов рублей), доходы от ввозных акциз — на 24% (59 миллиардов), а доходы от утильсбора — на 44% (888 миллиардов).

Аблаев отметил, что при текущем уровне дефицита «конструкция действующего бюджетного правила требует соответствующего пересмотра расходных обязательств», которое в нынешних условиях вряд ли возможно.

