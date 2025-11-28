EN
СМИ сообщили о взрыве баллистической ракеты «Сармат» под Оренбургом

2 минуты чтения 19:43

На территории базы стратегических ракетных войск в Оренбургской области произошел мощный взрыв, сообщают российский портал «Урал56» и казахстанский ArbatMedia со ссылкой на очевидцев. ​​Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express пишет, что причиной инцидента могла стать авария при запуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

Взрыв произошел сегодня, 28 ноября в городе Ясное, рядом с границей с Казахстаном. Очевидцы рассказали, что услышали громкий хлопок, после чего в небе появилось облако фиолетового дыма. По информации аналитиков Defense Express, такой цвет характерен только для ракет, использующих крайне токсичную топливную пару «амил» и «гептил».

Отмечается, что именно эти компоненты используются в ряде советских и российских ракет, наиболее известной из которых является «Протон». Во всех случаях ее аварийных пусков фиксировался дым похожего цвета, утверждают в Defense Express. 

По словам аналитиков, место происшествия дает «очень весомую подсказку» о возможном запуске именно ракеты «Сармат». Сообщается, что для этой ракеты требуются специальные шахты и телеметрическая инфраструктура, которая имеется на базе в Ясном.

В случае подтверждения информации, это станет как минимум третьей неудачной попыткой запуска такой ракеты. В Defense Express напомнили, что во время предыдущих испытаний в сентябре 2024 года «Сармат» взорвался прямо в шахте на космодроме «Плесецк». В результате были уничтожены и сама шахта, и испытательный комплекс. 

«Но российским военным все равно нужно где-то испытывать “Сармат”, который в Кремле ежегодно с 2021 года обещают “скоро поставить” на боевое дежурство. Поэтому использование пусковой базы “Ясное” выглядит вполне логичным», — утверждают аналитики. 

По данным Defense Express, «гептил», который используется в составе топлива ракеты, обладает сильным токсическим и мутагенным действием и, в высоких концентрациях, представляет смертельную опасность. Кроме того, как отмечается, ликвидация последствий его выбросов крайне затратна. Так, Казахстан ранее выставлял России счета на 75–90 миллионов долларов за каждую аварию ракеты «Протон». 

При этом, как передает ArbatMedia со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, опасности для людей нет и эвакуация населения не требуется. За дополнительной информацией местным жителям предложили обращаться в Министерство обороны.

Власти пока официально не комментировали произошедшее.

