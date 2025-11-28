Россиянин потерял память и застрял в аэропорту Бангкока

Программист из Хабаровска 59-летний Игорь Ярыш потерял память в аэропорту столицы Таиланда и не смог улететь домой. Близкие забеспокоились, когда он не ответил даже на поздравления с днем рождения.

Ярыш отдыхал в Паттайе, а 23 ноября собирался лететь домой. Мужчина доехал до аэропорта Бангкока, но до посадки в самолет не дошел. Родственники последний раз разговаривали с ним еще до того, как он сел в автобус до аэропорта. В какой-то момент Ярыш просто перестал отвечать и не появлялся в сети.

Спустя три дня тишины — на день рождения Ярыша — родственники забеспокоились и обратились в российское посольство и к волонтерам. Последние оказались быстрее. Лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева поехала в Бангкок, пошла по следу Ярыша, нашла его и выяснила что произошло.

До вылета Ярыш решил поесть в одном из ресторанов аэропорта. «Он пришел в ресторан, чтобы поесть и выпить, но не заплатил за свой обед. Его задержали и привели в участок», — рассказала Шерстобоева.

Полицейские нашли при Яроше деньги и его отпустили, когда он закрыл счет. Однако россиянин не помнит этих событий. Сам он рассказывает, что почувствовал себя плохо за завтраком и предполагает, что его мог кто-то отравить. Кто именно, неизвестно.

Когда Шерстобоева нашла Ярыша, то он путался в датах, не знал день недели и лишился сумки с вещами и телефона. Все четыре дня россиянин находился в зале ожидания аэропорта.

Когда родственники купили ему новый билет, мужчину вывезли из аэропорта на коляске и отправили в Хабаровск.