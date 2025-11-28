Россиян предупредили о риске стать жертвой мошенников несколько раз подряд

В МВД предупредили о повышенном риске повторного обмана людей, которые уже столкнулись с мошенниками. Именно после первого инцидента человек чаще всего пытается вернуть потерянные деньги или разобраться, что делать дальше. В этот момент он становится максимально уязвим для обмана. Об этом говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

По данным правоохранителей, в анонимных телеграм-каналах уже сформировалась целая «экосистема персонажей», которые работают прицельно с такими жертвами. Формально они предлагают помощь в возврате средств, но фактически создают условия для нового преступления. В ведомстве перечисляют несколько популярных типов таких «помощников».

В их число входят «юристы» без лицензий и документов, обещающие «особые лазейки», «хакеры широкого профиля», уверяющие, что способны отследить перемещение средств или заблокировать карту дистанционно, а также люди, выдающие себя за оперативных сотрудников.

Еще одна категория — так называемые «решалы». Они обычно говорят, что знают внутреннюю кухню мошеннических колл-центров, знакомы с конкретными людьми и могут «решить вопрос напрямую».

По данным полиции, пострадавшие попадаются на такие схемы из-за эмоционального состояния. После шока от первой утраты человек стремится вернуть контроль над ситуацией и готов довериться тем, кто обещает быстрый результат. На этом, как считают в ведомстве, и строится «вторая волна» мошенничества.

В МВД подчеркивают, что после столкновения с мошенниками стоит взаимодействовать только с официальными структурами: полицией, банком, прокуратурой и государственными сервисами.