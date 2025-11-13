EN
Зеленский пообещал расследовать коррупционный скандал с участием своего друга

2 минуты чтения 15:25

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит полное расследование крупного коррупционного дела, затронувшего высокопоставленных чиновников, а также его друга и бывшего делового партнера Тимура Миндича. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Зеленский подчеркнул, что антикоррупционные органы должны работать независимо. «Самое важное — это приговоры для тех, кто виновен. Президент страны, находящейся в состоянии войны, не может иметь друзей», — сказал он, отметив, что не общался с Миндичем с того момента, как он стал подозреваемым.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95», сотрудничавшей с Зеленским до его прихода в политику, фигурирует в деле как предполагаемый организатор схемы по присвоению до 100 миллионов долларов. По версии антикоррупционных органов Украины, деньги могли выводиться через откаты подрядчикам, строившим защитные сооружения на ядерных объектах. Пограничная служба сообщила, что Миндич покинул Украину за несколько часов до того, как о расследовании было объявлено публично.

Это громкое коррупционное дело уже привело к отставке двух министров. Бывший глава Минэнерго, а затем министр юстиции Герман Галущенко был сначала отстранен, а затем уволен с поста. Его преемница Светлана Гринчук также подала в отставку после заявления Зеленского о том, что она «не может оставаться в должности». Оба отрицали нарушение закона.

По итогам 15-месячного расследования, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура называют одним из крупнейших в энергетическом секторе, были задержаны пять человек. Следствие утверждает, что Миндич контролировал денежные потоки и имел влияние на Германа Галущенко и бывшего министра обороны Рустема Умерова. Умеров, ныне секретарь СНБО, отрицает свою причастность.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Следователи также сообщили о причастности к делу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которого они называют участником схемы под псевдонимом «Че Гевара». По данным ведомств, ему передали 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Его официально уведомили о подозрении в совершении преступления по статье о незаконном обогащении.

Bloomberg отмечает, что расследование развивается в условиях общественного давления. Попытка ограничить независимость антикоррупционных институтов ранее вызвала протесты. Общественная реакция усилилась и из-за того, что скандал касается именно энергетической отрасли, тяжело переживающей последствия российских ударов. На этом фоне особенно активно обсуждается, как коррупция влияет на обороноспособность страны, заключает издание.

Подробнее о громком коррупционном скандале в Украине читайте в материале «Холода».

