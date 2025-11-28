СМИ рассказали о неготовности Путина закончить войну

Владимир Путин накануне выступил перед журналистами во время своего визита в Кыргызстан. Там он заявил, что план США по прекращению войны в Украине может «стать основой для будущих соглашений», но в то же время пригрозил захватом новых территорий, если Украина не выведет свои войска. Таким образом Путин поставил под сомнение последние усилия США по завершению войны, пишет Financial Times.

Sky News отмечает, что Путин заявил о готовности России к «серьезным» обсуждениям мирного плана, «но “обсудить” не значит “согласиться”, и уж точно не значит “пойти на компромисс».

Телеканал также напомнил, что Путин назвал признание суверенитета России над аннексированными Крымом и Донбассом «ключевым моментом» в переговорах с США. Это и требование вывести украинские войска с территории Донбасса под угрозой захвата новой территории силой, по версии издания, характеризует Путина как человека, «который не остановится, пока не получит желаемое».

Кроме того, высказывание Путина по поводу нелегитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины и невозможности из-за этого подписать мирное соглашение «звучало подозрительно, словно Москва решила выиграть время», добавляет Sky News.

Схожий анализ опубликовал CNN. По данным телеканала, последние заявления Путина и его максималистские требования к Украине сократили шансы на скорый прорыв в мирных переговорах до минимума.

«Заявления Путина в четверг стали самым убедительным свидетельством того, что Россия не желает предпринимать никаких действий после того, как официальные лица США, включая Трампа, расхваливали “огромный прогресс”, достигнутый в их усилиях по прекращению войны», — передает телеканал.

Financial Times, в свою очередь, добавляет, что, помимо урегулирования войны в Украине на выгодных для себя условиях, Путин стремится к более широкому обсуждению архитектуры мировой безопасности.

СМИ сошлись во мнении, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, который должен приехать в начале следующей недели в Россию для нового раунда переговоров, вряд ли сможет добиться однозначного согласия Кремля на предложенный мирный план.