EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ рассказали о неготовности Путина закончить войну

2 минуты чтения 16:00 | Обновлено: 16:21

Владимир Путин накануне выступил перед журналистами во время своего визита в Кыргызстан. Там он заявил, что план США по прекращению войны в Украине может «стать основой для будущих соглашений», но в то же время пригрозил захватом новых территорий, если Украина не выведет свои войска. Таким образом Путин поставил под сомнение последние усилия США по завершению войны, пишет Financial Times.

Sky News отмечает, что Путин заявил о готовности России к «серьезным» обсуждениям мирного плана, «но “обсудить” не значит “согласиться”, и уж точно не значит “пойти на компромисс».

Телеканал также напомнил, что Путин назвал признание суверенитета России над аннексированными Крымом и Донбассом «ключевым моментом» в переговорах с США. Это и требование вывести украинские войска с территории Донбасса под угрозой захвата новой территории силой, по версии издания, характеризует Путина как человека, «который не остановится, пока не получит желаемое».

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
Интернет и мемы6 минут чтения

Кроме того, высказывание Путина по поводу нелегитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины и невозможности из-за этого подписать мирное соглашение «звучало подозрительно, словно Москва решила выиграть время», добавляет Sky News.

Схожий анализ опубликовал CNN. По данным телеканала, последние заявления Путина и его максималистские требования к Украине сократили шансы на скорый прорыв в мирных переговорах до минимума.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

«Заявления Путина в четверг стали самым убедительным свидетельством того, что Россия не желает предпринимать никаких действий после того, как официальные лица США, включая Трампа, расхваливали “огромный прогресс”, достигнутый в их усилиях по прекращению войны», — передает телеканал.

Financial Times, в свою очередь, добавляет, что, помимо урегулирования войны в Украине на выгодных для себя условиях, Путин стремится к более широкому обсуждению архитектуры мировой безопасности.

СМИ сошлись во мнении, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, который должен приехать в начале следующей недели в Россию для нового раунда переговоров, вряд ли сможет добиться однозначного согласия Кремля на предложенный мирный план.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября