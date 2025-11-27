Отправленная в посылке из Петербурга в Калининград кошка умерла вскоре после доставки

В Калининграде на складе Ozon нашли в закрытом контейнере живую, но едва дышащую кошку. Груз был отправлен из Санкт-Петербурга и находился в пути почти три недели. Через несколько дней животное погибло. Об этом пишет калининградское издание «Клопс».

Грузовик с опечатанным кузовом прибыл на склад вечером 23 ноября. «Кузов был забит коробками. Где-то посредине парни нашли в коробке кошку. Бедняжка лежала без движения и еле дышала. Коробка не была запакована и насквозь промокла: видимо, кошечка не могла выбраться и ходила под себя. Мы сразу вытащили ее, положили на тряпки в сухую коробку, унесли в тепло», — рассказала журналистам сотрудница склада.

По ее словам, кошка была сильно истощена и обезвожена, ее «мотало со стороны в сторону». Позже она смогла съесть овощной суп и стала понемногу шевелиться. Однако на следующий день улучшений не наступило, и животное отвезли в ветеринарную клинику.

Врачи сообщили, что состояние кошки крайне тяжелое. Сотрудники склада оплатили часть лечения, а оставшуюся сумму помог собрать приют «Наши». Несмотря на усилия волонтеров и врачей, утром 26 ноября кошка умерла. По словам сотрудников клиники, у нее был тяжелый ушиб легкого, предположительно полученный в кузове грузовика.

После публикации этой истории пресс-служба Ozon заявила «Клопсу», что компания проводит проверку произошедшего и считает ситуацию «абсолютно неприемлемой». В Ozon также сообщили, что покрыли долг приюта перед клиникой и готовы взять на себя дальнейшие расходы. В приюте подтвердили поступление 13 тысяч рублей, а также поблагодарили жителей Калининграда, которые начали переводить пожертвования.