EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: США пугали Европу российскими запасами ракет для скорейшего заключения мира

2 минуты чтения 10:15

На закрытой встрече в Киеве с представителями Украины и ЕС, где администрация президента США Дональда Трампа представила свой мирный план по урегулированию конфликта, министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Россия уже создала и продолжает увеличивать запас дальнобойных ракет. Как пишет The New York Times, ссылаясь на двух западных чиновников, он использовал эту информацию, как аргумент в пользу скорейшего заключения мирной сделки с Москвой.

По их словам, Дрисколл дал понять, что растущие запасы ракет могут создать условия для нанесения «нокаутирующего» удара по Украине, а также потенциально представлять угрозу для соседних европейских стран. По словам собеседников издания, присутствовавших на встрече, слова Дрисколла вызвали тревогу у европейских представителей.

По последним данным украинской военной разведки и аналитиков, Россия смогла нарастить производство и выпускает 2900 ракет в год. Речь идет о баллистических ракетах «Искандер», гиперзвуковых — «Кинжал» и крылатых — «Калибр», а также противокорабельных ракетах, которые модернизировали для применения по наземным целям.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
Криминал6 минут чтения

При этом количество ракет, запущенных Россией по целям в Украине, постепенно растет. В прошлом году Россия выпустила 2061 ракету, а в этом году, вероятно, превысит этот показатель. При этом, если раньше Россия использовала все ракеты, которые успевала произвести, то сейчас, даже при более высокой интенсивности ударов, Москва накапливает запас из сотен ракет.

Рост арсенала создает дополнительные риски для украинской системы ПВО. По словам экспертов, Украине уже не хватает зенитных систем Patriot и SAMP/T и боеприпасов к ним, способных сбивать баллистические ракеты.

На прошлой неделе Россия нанесла удары по зданию Кабинета Министров в Киеве и американскому предприятию на западе Украины. А в начале этой недели, параллельно с возобновлением переговоров, Москва выпустила по Киеву новую партию баллистических ракет и беспилотников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России