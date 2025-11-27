СМИ: США пугали Европу российскими запасами ракет для скорейшего заключения мира

На закрытой встрече в Киеве с представителями Украины и ЕС, где администрация президента США Дональда Трампа представила свой мирный план по урегулированию конфликта, министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Россия уже создала и продолжает увеличивать запас дальнобойных ракет. Как пишет The New York Times, ссылаясь на двух западных чиновников, он использовал эту информацию, как аргумент в пользу скорейшего заключения мирной сделки с Москвой.

По их словам, Дрисколл дал понять, что растущие запасы ракет могут создать условия для нанесения «нокаутирующего» удара по Украине, а также потенциально представлять угрозу для соседних европейских стран. По словам собеседников издания, присутствовавших на встрече, слова Дрисколла вызвали тревогу у европейских представителей.

По последним данным украинской военной разведки и аналитиков, Россия смогла нарастить производство и выпускает 2900 ракет в год. Речь идет о баллистических ракетах «Искандер», гиперзвуковых — «Кинжал» и крылатых — «Калибр», а также противокорабельных ракетах, которые модернизировали для применения по наземным целям.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната Криминал 6 минут чтения

При этом количество ракет, запущенных Россией по целям в Украине, постепенно растет. В прошлом году Россия выпустила 2061 ракету, а в этом году, вероятно, превысит этот показатель. При этом, если раньше Россия использовала все ракеты, которые успевала произвести, то сейчас, даже при более высокой интенсивности ударов, Москва накапливает запас из сотен ракет.

Рост арсенала создает дополнительные риски для украинской системы ПВО. По словам экспертов, Украине уже не хватает зенитных систем Patriot и SAMP/T и боеприпасов к ним, способных сбивать баллистические ракеты.

На прошлой неделе Россия нанесла удары по зданию Кабинета Министров в Киеве и американскому предприятию на западе Украины. А в начале этой недели, параллельно с возобновлением переговоров, Москва выпустила по Киеву новую партию баллистических ракет и беспилотников.