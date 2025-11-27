СМИ сообщили о похищении россиян с проукраинскими взглядами в Грузии

В Тбилиси похитили российских активистов Владимира Дубовского и Алину Савельеву. Об этом вечером 26 ноября сообщила организация «Єднання українців історичних земель» (ЕУІЗ), одним из основателей которой является сам Дубовский. По данным движения, неизвестные увезли пару на машине, после чего они перестали выходить на связь.

Как пишет Sota, знакомая пришла к Дубовскому и Савельевой домой в Тбилиси и обнаружила там только запертого кота. Сосед сообщил, что активистов увезли неизвестные люди. По информации источника Port Media, около 19:00 Дубовского и Савельеву посадили в черный внедорожник. При этом свидетели утверждают, что похитители были похожи на сотрудников грузинской Службы государственной безопасности.

Дубовский и Савельева — лидеры движения «Зелений Клин — моя батьківщина». «Зеленым Клином» называется область российского Дальнего Востока, где еще до революции обосновались переселенцы из Украины. Опираясь на этот факт, участники движения добиваются отделения этого региона от России, говорится на сайте логанизации.

Активисты переехали в Тбилиси в 2022 году. До этого Дубовский был координатором штаба Алексея Навального во Владивостоке и состоял в Либертарианской партии, напоминает Meduza.

В последние годы Дубовский неоднократно становился участником конфликтов в оппозиционных кругах. Так, в 2022 году либертарианец Михаил Светов и соратник Навального Леонид Волков публично обвинили его в работе на российские спецслужбы. В том же году издание Светова SVTV News опубликовало материал, в котором утверждалось, что Дубовский воровал документы и вещи у других активистов, не возвращал долги, а также написал донос на либертарианца Глеба Марьясова, попавшего из-за этого на 10 месяцев в СИЗО.

Сам Дубовский все выдвигаемые против него обвинения отвергал и утверждал, что конфликты с бывшими соратниками являются «недопониманием», а все долги он вернул. Обвинения в сотрудничестве со спецслужбами он называет ложными.

Вместе с этим Дубовский и Савельева числятся фигурантами уголовных дел в России. По информации Sota, Дубовского обвиняют по статье о терроризме в связи с деятельностью движения «Зелений Клин — моя батьківщина» (включено в российский перечень террористических организаций). А Савельеву преследуют по статье о «фейках» об армии.

Издание также уточняет, что менее месяца назад Дубовский и Савельева пытались покинуть Грузию после отказа в убежище. Они собирались вылететь в Сербию, но, как утверждают их соратники, были сняты с рейса «под формальным предлогом».

Грузинские власти исчезновение активистов пока не комментировали. Соратники продолжают поиск информации о возможном местонахождении Дубовского и Савельевой.