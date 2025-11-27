Россияне стали активно снимать наличные

В третьем квартале этого года россияне сняли в пять раз больше наличных, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка. Аналитики назвали одной из причин этой тенденции участившиеся блокировки карт.

Отмечается, что в этом году российские власти ужесточили законы, направленные на борьбу с мошенничеством. В результате банки получили право ограничивать доступ к счетам по требованию Росфинмониторинга или по собственной инициативе, если они заподозрят, что их клиенты реализуют мошеннические схемы. Из-за этого в России выросло число блокировок счетов, причем многие из них не были связаны с мошенничеством.

«Банки не блокируют счета “на всякий случай”, а действуют исходя из требований закона, чтобы не допустить потерь клиентов от мошеннических действий, а также минимизировать свои риски и возможные убытки. Эта мера точно эффективна в отношении клиентов, которые передают свои карты, осознанно или неосознанно, мошенникам для совершения хищений», — утверждает руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин.

Недавно председатель Центробанка Эльвира Набиуллина обвинила российские банки в «перегибании палки» при борьбе с мошенниками. Из-за этого, по ее словам, россияне стали больше жаловаться на необоснованные блокировки счетов.

Эксперты рассказали «Известиям», что для того, чтобы избежать блокировок, россиянам нужно отказаться от переводов незнакомым людям, не передавать другим людям данные своих карт и коды из смс, а также не переводить моментально полученные средства на другие счета и указывать реальное назначение платежей.