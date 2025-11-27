EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россияне стали активно снимать наличные

2 минуты чтения 09:52

В третьем квартале этого года россияне сняли в пять раз больше наличных, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка. Аналитики назвали одной из причин этой тенденции участившиеся блокировки карт.

Отмечается, что в этом году российские власти ужесточили законы, направленные на борьбу с мошенничеством. В результате банки получили право ограничивать доступ к счетам по требованию Росфинмониторинга или по собственной инициативе, если они заподозрят, что их клиенты реализуют мошеннические схемы. Из-за этого в России выросло число блокировок счетов, причем многие из них не были связаны с мошенничеством.

«Банки не блокируют счета “на всякий случай”, а действуют исходя из требований закона, чтобы не допустить потерь клиентов от мошеннических действий, а также минимизировать свои риски и возможные убытки. Эта мера точно эффективна в отношении клиентов, которые передают свои карты, осознанно или неосознанно, мошенникам для совершения хищений», — утверждает руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

Недавно председатель Центробанка Эльвира Набиуллина обвинила российские банки в «перегибании палки» при борьбе с мошенниками. Из-за этого, по ее словам, россияне стали больше жаловаться на необоснованные блокировки счетов.

Эксперты рассказали «Известиям», что для того, чтобы избежать блокировок, россиянам нужно отказаться от переводов незнакомым людям, не передавать другим людям данные своих карт и коды из смс, а также не переводить моментально полученные средства на другие счета и указывать реальное назначение платежей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России