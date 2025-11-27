EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россияне начали массово экономить на продуктах

2 минуты чтения 20:27

В России все больше людей стали экономить на продовольствии. Согласно индексу расходов на продукты от Сбербанка, траты с января 2023 года по октябрь 2025 года упали почти в пять раз. На это обратил внимание Bloomberg.

«Средний чек за еженедельные покупки продуктов за последние годы более чем удвоился», — рассказал агентству 40-летний Денис из Тамбова. По словам россиянина, вынужденная экономия заставила его семью покупать меньше фруктов и овощей.

Согласно анализу компании «Такском», за сентябрь-октябрь 2025 года продажи основных продуктов питания в натуральном выражении в среднем снизились на 5% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Как отмечал «Коммерсантъ», в эти месяцы продажи молока, свинины, гречки и риса упали на 8-10%.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

Экономию россиян на продуктах подтверждают и данные компаний. Так, крупнейшая продуктовая сеть страны X5 Group ранее сообщила, что в третьем квартале ее выручка выросла, но чистая прибыль упала почти на 20%.

Bloomberg отмечает, что сокращение расходов на продукты питания среди населения является одним из экономических последствий, с которыми столкнулись российские регионы после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. 

«Исходя из общих экономических показателей, в интересах России было бы прекратить войну сейчас. Однако, чтобы захотеть положить конец войне, нужно увидеть край пропасти. Россия еще не дошла до этого», — считает директор берлинского Центра Карнеги «Россия-Евразия» Александр Габуев.

Согласно анализу российских аналитиков, граждане стали чаще ходить в «магазины для бедных». Ранее компания Infoline подсчитала, что в январе-сентябре 2025 года число больших торговых площадок (супермаркетов и гипермаркетов) в России сократилось на 1,4% по сравнению с прошлым годом. За это время, как сообщалось, закрылись 67 крупных продуктовых магазинов общей площадью 185,2 тысячи квадратных метров.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России