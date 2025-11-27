Россияне начали массово экономить на продуктах

В России все больше людей стали экономить на продовольствии. Согласно индексу расходов на продукты от Сбербанка, траты с января 2023 года по октябрь 2025 года упали почти в пять раз. На это обратил внимание Bloomberg.

«Средний чек за еженедельные покупки продуктов за последние годы более чем удвоился», — рассказал агентству 40-летний Денис из Тамбова. По словам россиянина, вынужденная экономия заставила его семью покупать меньше фруктов и овощей.

Согласно анализу компании «Такском», за сентябрь-октябрь 2025 года продажи основных продуктов питания в натуральном выражении в среднем снизились на 5% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Как отмечал «Коммерсантъ», в эти месяцы продажи молока, свинины, гречки и риса упали на 8-10%.

Экономию россиян на продуктах подтверждают и данные компаний. Так, крупнейшая продуктовая сеть страны X5 Group ранее сообщила, что в третьем квартале ее выручка выросла, но чистая прибыль упала почти на 20%.

Bloomberg отмечает, что сокращение расходов на продукты питания среди населения является одним из экономических последствий, с которыми столкнулись российские регионы после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

«Исходя из общих экономических показателей, в интересах России было бы прекратить войну сейчас. Однако, чтобы захотеть положить конец войне, нужно увидеть край пропасти. Россия еще не дошла до этого», — считает директор берлинского Центра Карнеги «Россия-Евразия» Александр Габуев.

Согласно анализу российских аналитиков, граждане стали чаще ходить в «магазины для бедных». Ранее компания Infoline подсчитала, что в январе-сентябре 2025 года число больших торговых площадок (супермаркетов и гипермаркетов) в России сократилось на 1,4% по сравнению с прошлым годом. За это время, как сообщалось, закрылись 67 крупных продуктовых магазинов общей площадью 185,2 тысячи квадратных метров.