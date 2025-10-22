EN
Общество

Россияне стали чаще ходить в «магазины для бедных»

15:21 | Обновлено: 16:14

В России теряют популярность и закрываются большие торговые пространства. По словам аналитиков, сейчас многие потребители предпочитают ходить в более дешевые магазины в шаговой доступности или заказывать товары на дом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно подсчетам компании Infoline, в январе—сентябре 2025 года число супермаркетов и гипермаркетов в России снизилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. За это время, как отмечается, в стране закрылось 67 крупноформатных продуктовых магазинов общей площадью 185,2 тысячи квадратных метров.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в нынешних экономических условиях при высокой ключевой ставке Банка России, совсем невыгодно открывать большие торговые пространства. Сейчас площади супермаркетов и гипермаркетов трансформируют под другие форматы, сказал он. Например, для розничных компаний остаются привлекательными жесткие дискаунтеры — магазины самообслуживания с низкими ценами и товарами повседневного спроса. Как ранее отмечали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), затраты на открытие таких объектов в среднем на 20–40% ниже, чем на супермаркеты.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская рассказала, что сейчас российские покупатели предпочитают более удобные и компактные магазины в шаговой доступности или доставку продуктов на дом. Это подтверждает заметный рост числа компактных магазинов, площадь которых составляет 100–200 квадратных метров, добавляет председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. По его словам, в сравнении с 2024 годом число небольших магазинов выросло на 15%. Общая площадь торговых точек, по данным самих ритейлеров, сократилась на 1%.

В свою очередь, Бурмистров отметил, что на снижение популярности больших торговых точек повлияли и высокие цены на продукты. Он объяснил, что россияне переходят к сберегательной модели потребления, что отрицательно сказывается на развитии крупных форматов розницы.

Кроме того, супермаркеты постепенно теряют свои прежние отличительные черты и конкурентные преимущества. Так, ранее они отличались широким выбором готовой кулинарии, собственными пекарнями и кофе-зонами, напомнил эксперт. Однако сегодня такие элементы становятся стандартом для всего продуктового ритейла.

