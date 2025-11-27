Эксперт русской классики рассказал о «ляпах» в книгах Достоевского

Романы Федора Достоевского, несмотря на мировую популярность, полны ошибок, путаницы и нестыковок. Об этом эксперт русской классики и писатель Александр Архангельский рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю. По его словам, в произведениях классика встречаются «невероятные ляпы», но этому есть объяснение.

Дело в том, что Достоевский писал очень быстро и зачастую без редакторской правки. Писатель жил бедно, он постоянно нуждался в деньгах и вынужден был сдавать тексты буквально по мере написания.

«Попробуй писать на таких скоростях и помнить, что Ленечка — это не Лялечка», — говорит Архангельский. По его словам, именно по этой причине у Достоевского в романах появляются сбивчивые диалоги, одинаковая манера речи у персонажей, путаница в именах и разные мелкие ошибки, до исправления которых у него просто не доходили руки.

При этом Архангельский подчеркивает, что скорость и небрежность не помешали Достоевскому стать великим писателем: «Открыл Достоевского — и забыл все, что говорил. У него огонь. В печи горит огонь, тяга невероятная. Там все сгорает, все переплавляется, и все мои замечания — псу под хвост». По его словам, энергия и внутренняя напряженность текстов Достоевского перекрывают любые технические недостатки.

Архангельский напоминает, что Достоевский и Толстой стали первыми русскими писателями, которых по-настоящему приняли в мире. Их начали активно читать в Европе в период культурной усталости, когда читателям хотелось новых тем и эмоций. Непосредственно Достоевский приглянулся тем, что его книги «холодят кровь» и дают переживание страха, который, по мнению литературоведа, может действовать даже успокаивающе.

В интервью Архангельский также много говорил о Льве Толстом. В частности, он отметил, что звания писателя Толстому было недостаточно, потому что он стремился к роли «учителя жизни». Кроме того, Архангельский подробно ответил на вопрос Дудя о том, можно ли упрекнуть Льва Толстого в лицемерии за его стиль жизни.