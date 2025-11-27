Писатель ответил Дудю на вопрос о лицемерии Льва Толстого

Журналист, писатель и литературовед Александр Архангельский дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о «толстовстве». По его словам, это «учение о том, что все имеют право на жизнь, и никто не имеет права лишать этого права других».

В ответ на это Дудь отметил, что Лев Толстой выступал за нравственность и ненасилие, но при этом его реальная жизнь была далека от его учения. Так, Толстой проиграл дом в карты и вступал в отношения с крестьянками. Дудь спросил Архангельского, можно ли это считать лицемерием.

«Нет, это не лицемерие, это путанная жизнь, то есть живая, очень хорошая, непохожая на учение Льва Николаевича Толстого», — ответил Архангельский и добавил, что даже после этого Толстому «можно верить», поскольку он писал свое учение искренне.

«Он описывает идеал, до которого не может дотянуться, и ложечкой выедает мозги тем, кто думает про жизнь иначе», — рассказал Архангельский. Далее он отметил, что тексты Толстого вызывают у него много возражений: например, в реальности война 1812 года начиналась не так, как это описано в «Войне и мире», салона Анны Павловны Шерер не могло быть, потому что незамужняя женщина в начале XIX века не могла иметь салон. Также Курагина не могли звать Ипполитом, поскольку «простые греческие имена в знати были неприемлемы».

При этом Архангельский считает, что такие неточности — это результат осознанного выбора, а не невнимательность Толстого к деталям. «Он все знал, мы знаем, что он все это читал. Ему плевать, потому что он убедительнее, чем история. Он сильнее, чем история. Он сильнее, чем все мои возражения, чем все исторические замечания», — заключил писатель.

По его мнению, «Войну и мир» Толстого надо изучать в школе только в отрывках или отводить на изучение одного произведения весь год. Архангельский рассказал, что он много раз читал «Войну и мир», но ничего не помнит из романа. Он отметил, что это хорошо, поскольку так Архангельский живет «с этой книжкой, а не с памятью о ней».