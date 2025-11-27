EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Писатель ответил Дудю на вопрос о лицемерии Льва Толстого

2 минуты чтения 15:38

Журналист, писатель и литературовед Александр Архангельский дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о «толстовстве». По его словам, это «учение о том, что все имеют право на жизнь, и никто не имеет права лишать этого права других».

В ответ на это Дудь отметил, что Лев Толстой выступал за нравственность и ненасилие, но при этом его реальная жизнь была далека от его учения. Так, Толстой проиграл дом в карты и вступал в отношения с крестьянками. Дудь спросил Архангельского, можно ли это считать лицемерием.

«Нет, это не лицемерие, это путанная жизнь, то есть живая, очень хорошая, непохожая на учение Льва Николаевича Толстого», — ответил Архангельский и добавил, что даже после этого Толстому «можно верить», поскольку он писал свое учение искренне.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

«Он описывает идеал, до которого не может дотянуться, и ложечкой выедает мозги тем, кто думает про жизнь иначе», — рассказал Архангельский. Далее он отметил, что тексты Толстого вызывают у него много возражений: например, в реальности война 1812 года начиналась не так, как это описано в «Войне и мире», салона Анны Павловны Шерер не могло быть, потому что незамужняя женщина в начале XIX века не могла иметь салон. Также Курагина не могли звать Ипполитом, поскольку «простые греческие имена в знати были неприемлемы».

При этом Архангельский считает, что такие неточности — это результат осознанного выбора, а не невнимательность Толстого к деталям. «Он все знал, мы знаем, что он все это читал. Ему плевать, потому что он убедительнее, чем история. Он сильнее, чем история. Он сильнее, чем все мои возражения, чем все исторические замечания», — заключил писатель.

По его мнению, «Войну и мир» Толстого надо изучать в школе только в отрывках или отводить на изучение одного произведения весь год. Архангельский рассказал, что он много раз читал «Войну и мир», но ничего не помнит из романа. Он отметил, что это хорошо, поскольку так Архангельский живет «с этой книжкой, а не с памятью о ней».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России