Уехавший из России Даня Милохин рассказал о работе курьером в Дубае

Блогер Даня Милохин, который после начала войны в Украине переехал из России в Объединенные Арабские Эмираты, поделился, что работает там курьером. Об этом он рассказал подписчикам во время своей трансляции на сервисе для стримов Twitch.

«Я работаю здесь в доставке, доставляю еду. Так что, ребят, если вы здесь живете, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных», — сказал Милохин.

Он также признался, что иногда подрабатывает водителем такси. «Таксую здесь в Дубае. Реально прибыльная тема, кстати. Вы знали, что когда начинаешь таксовать в “Яндексе”, тебе прям сразу приходят бабки? То есть процент какой-то платишь “Яндексу”, а сразу забираешь бабки себе на карту. Вообще вайб, нет?» — сказал он во время эфира.

Отвечая на вопросы подписчиков, Милохин также поделился, что недавно размышлял о переезде в Европу или Соединенные штаты, однако решил остаться в Дубае из-за комфортной среды для жизни.

«Мне нужно комьюнити, знаете, мне нужно комьюнити русскоговорящих типов, блогеров. И здесь я понял, что я реально нашел это. Я года два-три здесь живу уже и за все это время нашел здесь “нифига себе комьюнити”. Не только, друзей-блогеров, а, в общем, всякие места интересные. У меня права [водительские] здесь, у меня ID здесь, у меня все здесь есть. А в Америку нужно идти уже кем-то, мне кажется», — сказал блогер.

На сервисе Twitch у Милохина сейчас 97,9 тысяч подписчиков, а в TikTok — 18,5 миллионов.

Даня Милохин переехал из России в 2022 году. Находясь в США, он вместе с украинским блогером Артуром Бабичем исполнил гимн Украины во время стрима. После этого российские пропагандисты на федеральных каналах обвинили его в «сожжении мостов», а профессиональный доносчик и глава так называемого «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру объявить Милохина «иностранным агентом» и лишить его российского гражданства.

В 2023 году Милохин вернулся в Россию и тогда уже глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера в армию. После этого блогер улетел в Дубай.