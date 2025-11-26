Ученые рассказали о положительном влиянии «эффекта Бэтмена» на людей

Неожиданное изменение или новая деталь в привычной обстановке заставляет людей быть внимательнее и меняет их поведение по отношению к окружающим. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными из Католического университета Святого Сердца в Милане, которые были опубликованы в журнале Nature.

Исследователи провели эксперимент в миланском метро. В вагон, где все сидячие места заняты, входила женщина с накладным животом, делающим ее похожей на беременную на позднем сроке. В нескольких метрах от нее находился наблюдатель, который фиксировал, предложил ли «будущей маме» свое место кто-то из пассажиров. Если кто-то уступал место, наблюдатель задавал ему несколько вопросов, в том числе о том, что побудило его так поступить.

Затем исследователи повторили эксперимент, но, кроме «беременной» и наблюдателя, в вагон заходил мужчина в костюме Бэтмена. Последний никак не контактировал с другими участниками эксперимента или пассажирами, заходил через соседнюю дверь, но оставался в поле зрения едущих на сидячих местах людей.

Первый эксперимент исследователи повторили 70 раз, а второй — с «Бэтменом» — 68. В итоге без человека в костюме супергероя «беременной» женщине уступили место в 37% случаев, а в присутствии «Бэтмена» этот показатель вырос почти вдвое — до 67%.

Как отмечают исследователи, ни один из уступивших место в присутствии Бэтмена пассажиров не упомянул его, как повлиявший на это решение фактор. При этом более 40% уступивших место и вовсе заявили, что не заметили мужчину в супергеройском костюме.

«Исследование подтверждает, что неожиданные события, такие как присутствие человека в костюме Бэтмена, могут значительно усиливать просоциальное поведение в реальных условиях», — говорится в опубликованной работе.

При этом ее авторы утверждают, что такой «эффект Бэтмена» подтверждает гипотезу о том, что нарушение привычного распорядка дня может повысить осведомленность об окружающей обстановке и восприимчивость к потребностям других людей, что в конечном итоге способствует просоциальному поведению.