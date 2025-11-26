EN
СМИ рассказали о популярности феномена «тихих разводов»

2 минуты чтения 18:35 | Обновлено: 19:42
СМИ рассказали о популярности феномена «тихих разводов»

Количество так называемых «тихих разводов» среди миллениалов стремительно растет. По аналогии с «тихим увольнением» на работе эта формула описывает ситуацию, когда супруги постепенно прекращают взаимодействие и фактически выходят из отношений, но официально разрыв не оформляют. Этому набирающему популярность явлению посвящена колонка журналистки Клэр Коэн в The Times.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество

Автор побеседовала с несколькими женщинами в возрасте около 40 лет, которые сознательно пошли именно по этому пути. По их словам, они постепенно отстраняются от мужей, но на развод не решаются, потому что это, как минимум, слишком хлопотно и энергозатратно. Одна из собеседниц Коэн, рассказала, что ее отношения с супругом стали очень сильно напоминать «работу двух проектных менеджеров», которые вместе отвечают за жизнь детей, но каждый по отдельности распоряжается собственной.

К признакам тихого развода относят отсутствие совместного досуга, когда каждый слушает свои подкасты или музыку в наушниках или смотрит собственные программы на отдельных экранах, отмечает Коэн. Все чаще встречаются и «разводы во сне», когда супруги спят в разных комнатах. Некоторые это объясняют заботой о маленьких детях, но, по наблюдениям автора, раздельные спальни нередко становятся способом дистанцироваться друг от друга.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество

По словам Коэн, феномен «тихих разводов» особенно заметен среди миллениалов, которым часто не хватает энергии на эмоциональные и бытовые задачи взрослой жизни. Для многих развод кажется слишком сложным и финансово затратным, а перспектива возвращения в мир дейтинговых приложений вызывает ужас. На этом фоне пары могут оставаться вместе, даже если отношения фактически прекращены. Журналист допускает, что часть недавнего интереса к открытым отношениям и этичной немоногамии также может быть связана с тем, что некоторые пары фактически уже «вышли» из брака, оставаясь в нем формально.

Согласно данным Британского национального статистического управления, среди миллениалов после десяти лет брака разводится меньшая доля пар, чем среди поколения X и бэби-бумеров. Автор колонки считает, что это может быть как раз признаком распространения «тихих разводов».

