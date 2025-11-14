Аналитики предупредили о скором падении курса рубля

В конце текущего или начале будущего года российский рубль ждет постепенная девальвация. Об этом пишет профильное издание «Финам», отмечая, что свою роль в этом процессе сыграют снижение ключевой ставки Центральным банком, а также огромный бюджетный дефицит, «который не покрыть никакими налогами».

По мнению аналитиков «Финама», в будущем году курс российской валюты упадет до отметки в 100 рублей за один американский доллар.

В свою очередь, инвестиционный портал Investing.com также пишет о переоцененности российской валюты, отмечая, что она хорошо видна по соотношению рублевой денежной массы M2 к курсу USDRUB. Эксперты портала подчеркивают, что сейчас российская валюта дороже, чем была перед аннексией Крыма в 2014 году, и даже во время аномального укрепления рубля до отметки в 50-55 рублей за доллар в середине 2022 года.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также ждет ослабления курса российской валюты в течение ближайших месяцев. «Ожидается постепенное удорожание иностранных валют. Чуть позже скорость роста курсов зарубежных валют увеличится, потому что начнут отыгрываться факторы сезонного спроса на валюту под импорт, из-за санкций экспортные притоки продолжат снижаться, а вероятность снижения ключевой ставки ЦБ повысится», — сказал он в интервью «Газете.ру».

По мнению Зельцера, к концу года курс доллара поднимется до 85 рублей, евро — до 100 рублей, а юаня — до 12 рублей.

В июне американский телеканал CNBC, ссылаясь на данные Bank of America, назвал рубль самой успешной валютой 2025 года. Рост российской валюты более чем на 40% за полгода в публикации называли «ошеломляющим». В то же время уже тогда отмечалось, что, по мнению экспертов, курс рубля в скором времени начнет снижаться.