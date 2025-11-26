EN
Экономика

Россиянам посоветовали не радоваться росту доходов

2 минуты чтения 15:52

Российский Центробанк заявил, что за 2022–2024 годы доходы более половины россиян выросли, а у четверти населения рост составил более 50%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку «Динамика доходов российских домохозяйств в 2022–2024 годах».

При этом аналитики заявили, что в будущем темпы роста доходов будут замедляться из-за охлаждения экономики, а «избыточный оптимизм» россиян приведет к тому, что они могут начать неверно планировать траты и использовать сбережения.

Ключевыми факторами роста доходов в ЦБ назвали рост зарплат и социальных выплат, а также выход на рынок труда ранее не работавших людей. Кроме того, на увеличение доходов, особенно у малообеспеченных категорий населения, повлияла индексация минимальной оплаты труда.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
Криминал

«Рост оптимизма при избыточном экстраполировании будущих изменений из текущего материального положения может нести в себе риски ошибок в принятии решений о расходах, сбережениях и кредитах», — считают аналитики Центробанка.

По словам старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета и налогообложения университета «Синергия» Елены Плехановой, рост доходов россиян привел к тому, что они стали чаще брать кредиты. Так, она указала на ажиотаж на рынке недвижимости, который уже привел к повышению цен на жилье. При этом при замедлении экономики большое число кредитов может спровоцировать кризис, добавила эксперт.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика

Главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин также считает, что нынешний уровень роста доходов при дальнейшем охлаждении экономики сохранится только у низкооплачиваемых работников и высококвалифицированных специалистов. Он назвал рискованным шагом брать кредит в расчете на то, что в дальнейшем доходы продолжат расти с той же скоростью, что и сейчас.

Аналитики отметили, что рост доходов спровоцировал и увеличение трат. В основном россияне покупают машины и технику. В то же время они стали больше откладывать и закрывать предыдущие долги.

