Россиянам посоветовали не радоваться росту доходов

Российский Центробанк заявил, что за 2022–2024 годы доходы более половины россиян выросли, а у четверти населения рост составил более 50%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку «Динамика доходов российских домохозяйств в 2022–2024 годах».

При этом аналитики заявили, что в будущем темпы роста доходов будут замедляться из-за охлаждения экономики, а «избыточный оптимизм» россиян приведет к тому, что они могут начать неверно планировать траты и использовать сбережения.

Ключевыми факторами роста доходов в ЦБ назвали рост зарплат и социальных выплат, а также выход на рынок труда ранее не работавших людей. Кроме того, на увеличение доходов, особенно у малообеспеченных категорий населения, повлияла индексация минимальной оплаты труда.

«Рост оптимизма при избыточном экстраполировании будущих изменений из текущего материального положения может нести в себе риски ошибок в принятии решений о расходах, сбережениях и кредитах», — считают аналитики Центробанка.

По словам старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета и налогообложения университета «Синергия» Елены Плехановой, рост доходов россиян привел к тому, что они стали чаще брать кредиты. Так, она указала на ажиотаж на рынке недвижимости, который уже привел к повышению цен на жилье. При этом при замедлении экономики большое число кредитов может спровоцировать кризис, добавила эксперт.

Главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин также считает, что нынешний уровень роста доходов при дальнейшем охлаждении экономики сохранится только у низкооплачиваемых работников и высококвалифицированных специалистов. Он назвал рискованным шагом брать кредит в расчете на то, что в дальнейшем доходы продолжат расти с той же скоростью, что и сейчас.

Аналитики отметили, что рост доходов спровоцировал и увеличение трат. В основном россияне покупают машины и технику. В то же время они стали больше откладывать и закрывать предыдущие долги.