Кремль прокомментировал сообщения о скором завершении войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков призвал не торопиться с заявлениями о том, что ситуация по Украине активно движется к мирному урегулированию.

«Подождите. Пока преждевременно так говорить», — ответил Песков на комментарий журналиста о том, что стороны никогда еще не были так близки к заключению мирного соглашения, передает ТАСС.

Он также прокомментировал появившиеся ранее в СМИ материалы о телефонных переговорах российских и американских представителей. По его мнению, преувеличивать значение таких публикаций не стоит.

«Но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло, это однозначно», — добавил Песков.

Ранее Bloomberg без указания источников опубликовало две предполагаемые стенограммы разговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника Владимир Путина Юрия Ушакова, а также Ушакова и спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева от 29 октября.

Дмитриев назвал публикацию фейком. Ушаков, в свою очередь, заявил, что часть материалов «носят фейковый характер». А другие он не стал комментировать, поскольку его контакты с Уиткоффом носят закрытый характер. Он назвал подобные утечки недопустимыми и сообщил, что намерен обсудить их с американским спецпосланником.

Заявления Пескова прозвучали на фоне сообщений о корректировке американского мирного плана по Украине. Дональд Трамп в среду заявил о сокращении документа с 28 до 22 пунктов и подчеркнул, что предыдущая его версия представляла собой «просто схему» и «концепцию».

По информации CNN, Украина категорически не согласилась с тремя положениями, которые журналисты называют ключевыми для России. Это отказ от части территорий Донбасса, ограничение численности армии до 600 тысяч человек и отказ от планов вступления в НАТО.