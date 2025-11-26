EN
Трамп назвал главную уступку России при заключении мира

2 минуты чтения 07:57 | Обновлено: 11:49

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета Air Force One, рассказал, что, по его мнению, является главной уступкой со стороны России в рамках обсуждаемого сейчас мирного плана по Украине.

Так, он заявил, что считает главной уступкой Москвы отказ от продолжения боевых действий и дальнейшего захвата украинских территорий, передает телеканал CNN. При этом глава Белого дома признал, что урегулирование территориальных вопросов является одной из самых сложных задач при разработке мирного соглашения. «Это сложный процесс», — отметил он.

Говоря о возможных дедлайнах для заключения мира в Украине, он заявил: «Знаете, какой крайний срок для меня? Когда все закончится».

Кроме того, Трамп анонсировал встречу своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. По его словам, американский представитель отправится с визитом в Москву уже на следующей неделе, а сопровождать его в поездке, возможно, будет зять американского президента Джаред Кушнер.

Как пишет американское издание Politico, ссылаясь на источники в Белом доме, для Трампа главным является заключение Россией и Украиной мирной сделки, тогда как конкретные детали соглашения его не волнуют. По словам собеседников журналистов, Трамп примет любое соглашение, «к которому обе стороны смогут прийти как можно скорее».

Накануне американская пресса писала, что глава Белого дома не стал вникать в детали соглашения, которое стало предметом переговоров США сначала с Россией, а затем с Украиной. «Вы говорите ему: “Я хочу попытаться заключить сделку”. Он ответит: “Прекрасно, иди и займись этим”. И это тот уровень внимания, который он уделяет», — рассказывали по этому поводу источники журналистов в американской администрации. При этом они отмечали, что в Белом доме царит «абсолютный хаос». 

