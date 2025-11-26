EN
Фитнес-блогер умер в ходе попытки прорекламировать свой курс по похудению

2 минуты чтения 16:38 | Обновлено: 17:22
Фитнес-блогер умер в ходе попытки прорекламировать свой курс по похудению

В Оренбурге умер местный фитнес-блогер и тренер Дмитрий Нуянзин, пытавшийся прорекламировать свой курс тренировок для похудения. Для этого он решил специально набрать вес, а затем сбросить его, продемонстрировав таким образом эффективность своей методики.

В опубликованном месяц назад видео на странице Нуянзина во «ВКонтакте» он рассказал, что употребляет по 10 тысяч килокалорий ежедневно. Он также продемонстрировал свой обычный дневной рацион — тарелка выпечки и половина торта на завтрак, 800 граммов пельменей с майонезом на обед и бургер с двумя небольшими пиццами на ужин. Кроме того, фитнес-блогер говорил, что в течение дня может перекусить чипсами.

В последнем ролике на своей странице, опубликованном 18 ноября, Нуянзин сообщил, что весит уже 105 килограммов. Таким образом за месяц он набрал не менее 13 килограммов. Всего же он планировал потолстеть на 25 килограммов за два месяца.

Как пишет Aif.ru со ссылкой на знакомых блогера, он умер 22 ноября во сне от остановки сердца. Нуянзину было 30 лет, год назад он женился.

В сентябре 2024 года также от остановки сердца умер известный беларусский бодибилдер Илья «Голем» Ефимчук. Спортсмен жал лежа штангу весом 272 килограмма, а его рекорд в приседе и становой тяге составлял 317 килограммов. 

На момент смерти Ефимчуку было 36 лет, он весил 158 килограммов при росте в 185 сантиметров, а для поддержания мышечной массы ежедневно употреблял 16500 килокалорий.

Фото:страница Дмитрия Нуянзина во «ВКонтакте»

