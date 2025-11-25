СМИ: Трамп захотел осуществить «заветную мечту» России

При составлении мирного плана по Украине Белый дом ориентировался в первую очередь на требования Москвы, нежели на сотрудничество США с Европой. Президент страны Дональд Трамп теперь готов осуществить «заветную мечту» России, которая заключается в получении права вето на расширение НАТО. Об этом пишет крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat.
По ее данным, появление мирного плана Трампа стало шоком для Европы и вызвало панику во многих странах. «Россия знала, как дергать за нужные ниточки. Она знала, что Белый дом заинтересован в быстром, а не справедливом мире», — говорится в публикации.
Авторы статьи допустили, что проект мирного соглашения в итоге провалится, хотя ни Украина, ни Европе не стали его категорически отвергать, но заявили, что документ нуждается в переработке.
Отмечается, что США вели переговоры с Россией «словно со стороны». «Если НАТО распадется, то это произойдет в результате подобных действий», — считает профессор международной политики Туомас Форсберг. По данным газеты, мирный план Трампа предполагает, что Украина откажется от вступления в НАТО, а сам альянс обязуется не расширяться. Эти пункты Helsingin Sanomat называет «настоящим унижением» НАТО со стороны России.
Газета пишет, что Россия хотела получить контроль над вступлением новых стран в НАТО еще со времен окончания холодной войны. Так, первый российский президент Борис Ельцин требовал, чтобы Москве предоставили право решать вопрос о вступлении в альянс граничащих с ней государств. Авторы статьи отметили, что уже в то время Кремль ставил под сомнение независимость Украины.
«Путин хочет не просто подчинить Украину, он хочет сделать Россию сверхдержавой. Судя по предложенному соглашению, Трамп с ним согласен», — говорится в статье. По данным газеты, мирное соглашение также предполагает, что Россию не будут привлекать к ответственности за военные преступления, поскольку в документе есть пункт о том, что «все неясности предыдущих 30 лет» должны считаться разрешенными.
Кроме того, в случае заключения сделки Россия сможет вернуться в «Большую восьмерку», получит возможность перестроить архитектуру безопасности в Европе, а судьбу Украины будут решать Москва и Вашингтон, воспринимая Украину как подчиненную страну.