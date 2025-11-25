EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые назвали возраст переключения мозга во «взрослый» режим

2 минуты чтения 20:53

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что человеческий мозг остается в «подростковой» фазе значительно дольше, чем считалось ранее. Переход во «взрослую» стадию, по их данным, происходит только после 30 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Communications.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

В целом ученые выделили четыре ключевых возрастных рубежа, которые определяют смену фаз развития мозга: примерно в 9, 32, 66 и 83 года. Эти выводы основаны на анализе около четырех тысяч сканов мозга людей в возрасте от рождения до 90 лет.

Первая фаза — детство — длится до девяти лет. В этот период мозг активно растет и одновременно сокращает избыточные связи между нейронами. Следующая, «подростковая» фаза, начинается примерно в девять лет и продолжается до 32-ух. Именно в эти годы связи в мозге становятся максимально эффективными, а сам орган проходит через самый серьезный этап перестройки. Не случайно именно в этот период повышаются риски развития психических расстройств, отмечают авторы работы.

После 32 лет начинается самый долгий этап — зрелость, и он продолжается более трех десятилетий. Изменения в мозге в этот период происходят медленнее, и показатели эффективности постепенно снижаются. По словам ученых, это совпадает с тем, как стабилизируются интеллект и личностные черты у взрослых.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

Еще один переход фиксируется примерно в 66 лет. Тогда мозг начинает утрачивать способность работать как единая сеть и все больше разделяется на отдельные области, которые сильнее взаимодействуют внутри себя, но слабее — с другими. Именно в этот возрастной период также начинают проявляться деменция и проблемы с давлением, влияющие на здоровье мозга.

Четвертый рубеж приходится на отметке в 83 года, когда начинается финальная фаза. Данных об этом этапе меньше всего. Исследователи отмечают, что трудно собрать достаточное количество сканов здоровых людей такого возраста. Тем не менее выявленные изменения напоминают раннее старение, только проявляются сильнее.

Ученые подчеркивают, что возрастные границы не являются универсальными. У разных людей переходы между фазами могут наступать раньше или позже. Однако общие закономерности, по мнению авторов, прослеживаются настолько четко, что совпадают с ключевыми жизненными этапами, включая половое созревание, снижение здоровья в старости и заметные социальные перемены в начале 30-х.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября
«Человеческое сафари» для богатых
Мир
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
17:00 22 ноября
Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01 22 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии