Общество

Названы сроки введения виз в Черногорию для россиян

2 минуты чтения 17:30 | Обновлено: 17:52

Черногория должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза к осени 2026 года. Это включает введение визового режима для граждан России, сообщили RTVI в посольстве страны в Москве.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — сообщили там.

Сейчас граждане России могут въезжать в Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней. Это регулируется действующим международным соглашением между Москвой и Подгорицей о взаимных поездках граждан.

Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич в интервью Euronews заявил, что страна «уже действует как государство-член ЕС» и готовится ввести визовые ограничения для россиян «очень скоро». Президент Черногории Яков Милатович, в свою очередь, отмечал, что власти пытаются отстрочить введение таких мер, чтобы не нанести ущерб туристическому сектору.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

Процедура присоединения Черногории к Европейскому союзу продолжается с 2010 года, когда страна получила официальный статус кандидата. С тех пор Подгорица последовательно адаптирует национальное законодательство к требованиям ЕС.

Черногория ранее уже отменила безвизовые режимы для граждан Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта в рамках приведения своей политики в соответствие с требованиями Евросоюза. Премьер-министр Спайич подчеркивал, что страна стремится стать 28-м членом ЕС к 2028 году и продолжает работу над выполнением необходимых условий.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
