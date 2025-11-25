Названы сроки введения виз в Черногорию для россиян

Черногория должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза к осени 2026 года. Это включает введение визового режима для граждан России, сообщили RTVI в посольстве страны в Москве.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — сообщили там.

Сейчас граждане России могут въезжать в Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней. Это регулируется действующим международным соглашением между Москвой и Подгорицей о взаимных поездках граждан.

Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич в интервью Euronews заявил, что страна «уже действует как государство-член ЕС» и готовится ввести визовые ограничения для россиян «очень скоро». Президент Черногории Яков Милатович, в свою очередь, отмечал, что власти пытаются отстрочить введение таких мер, чтобы не нанести ущерб туристическому сектору.

Процедура присоединения Черногории к Европейскому союзу продолжается с 2010 года, когда страна получила официальный статус кандидата. С тех пор Подгорица последовательно адаптирует национальное законодательство к требованиям ЕС.

Черногория ранее уже отменила безвизовые режимы для граждан Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта в рамках приведения своей политики в соответствие с требованиями Евросоюза. Премьер-министр Спайич подчеркивал, что страна стремится стать 28-м членом ЕС к 2028 году и продолжает работу над выполнением необходимых условий.

