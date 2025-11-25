EN
Российские регионы нарастили «дыру» в бюджете

2 минуты чтения 14:49 | Обновлено: 16:46

Более половины российских регионов показали дефицит по итогам девяти месяцев 2025 года. Расходы оказались выше доходов в 56 субъектах, а совокупный дефицит региональных бюджетов (без учета муниципальных) достиг 169,2 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анализ «Эксперт РА».

По информации издания, главная причина заключается в опережающем росте расходов. За январь–сентябрь траты увеличились на 14,6% относительно прошлого года, тогда как доходы выросли только на 6,9%, до 16 триллионов рублей. 

Наибольший дефицит зафиксирован в Кемеровской области (43,9 миллиарда рублей), Иркутской области (41,1 миллиарда) и Ямало-Ненецком автономном округе (38 миллиардов). Значительный разрыв между доходами и расходами также отмечается в Тюменской, Новосибирской и Нижегородской областях.

При этом ряд регионов показал, наоборот, выраженный профицит. Так, Москва за девять месяцев получила положительное сальдо в размере 269,4 миллиарда рублей, Санкт-Петербург — 47,9 миллиарда рублей, а Татарстан — 43,9 миллиарда, уточняет издание.

Минфин, однако, приводит иные данные. По расчетам ведомства, совокупный дефицит региональных бюджетов на конец сентября составил 139 миллиардов рублей, а отрицательное исполнение наблюдалось в 55 субъектах. Таким образом, регионы остаются в минусе примерно на 0,6 триллиона рублей: исполненные доходы составили 18,8 триллиона, а расходы — 19,4 триллиона. 

В конце октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2025 году региональный дефицит может достичь 300 миллиардов рублей, поэтому правительство готовится поддержать регионы и выделить на поддержку их бюджетов еще до 30 миллиардов рублей.

Экономисты отмечают, что доходы регионов остаются уязвимыми. В отдельных отраслях снижаются поступления по налогу на прибыль, и это может ухудшить итоговые показатели в конце года. По оценкам экспертов, общий дефицит региональных бюджетов может вырасти до 500–800 миллиардов рублей.

Как пояснили в «Эксперт РА», расходы регионов растут из-за выполнения национальных проектов, инфраструктурных программ, социальных обязательств и экстренных мер. Наиболее заметное увеличение зафиксировано в разделах «Социальная политика» и «Национальная экономика» (оба +21%), а также «Образование» (+13%). Кроме того, регионы в 2025-м тратили на обслуживание долга на 53% больше, чем годом ранее.

