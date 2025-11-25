EN
Экономика

Россия пожаловалась на отказ союзников отказываться от «ненадежных долларов»

17:03

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что партнеры России по БРИКС не готовы отказываться от доллара в международных расчетах. По его словам, переговоры о создании внутри объединения собственной системы трансграничных платежей, которая позволила бы сократить зависимость от американской валюты, идут «достаточно вязко». Об этом пишут «Ведомости» и ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что для Москвы отказ от доллара не является самоцелью, задача заключается только в обеспечении стабильных расчетов. По его словам, после введения санкций доллар стал инструментом политического давления, поэтому Россия не использует его в текущих операциях. «Если сейчас доллар ненадежен, значит, мы его не используем. Что будет дальше — будем смотреть, анализировать», — добавил он.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

Министр отметил, что многие страны БРИКС не сталкиваются с финансовыми ограничениями, поэтому продолжают использовать доллар в расчетах. Это, по его словам, как раз и тормозит создание общей платежной системы внутри объединения. «Не все готовы в нее включаться», — отметил Силуанов. И подчеркнул, что Россия, тем не менее, уже переориентировала внешние расчеты на «надежные валюты и надежную инфраструктуру».

«Ведомости» обращают внимание, что позиция Силуанова по сути повторяет заявления Владимира Путина. «Мы не проводим политику дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах, нам отказали в расчетах, и мы вынуждены искать другие возможности», — говорил он на пленарной сессии ВЭФ-2024.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

БРИКС включает десять государств: Россию, Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию и Индонезию. Еще в прошлом году президент США Дональд Трамп пригрозил странам объединения 100-процентными пошлинами, если они попытаются создать собственную валюту. Он утверждал, что у БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле. После критики Белого дома Кремль уточнил, что речь идет не о создании единой валюты, а о развитии совместных инвестиционных и расчетных механизмов.

