Названы лучшие комедии всех времен

Журнал Variety составил список из ста лучших комедийных фильмов всех времен. В предисловии к нему сказано, что авторы рейтинга «долго и упорно размышляли о том, что делает фильм классикой», и «прислушались к собственному чувству юмора». «Холод» приводит сокращенную версию.

Лучшей кинокомедией составители списка признали выпущенный в 1988 году «Голый пистолет» Дэвида Цукера с Лесли Нильсеном. Этот фильм описали как «бесстыдно раскованную, анархически наблюдательную комедию, которая высмеивает все подряд: мировых автократов, скучные диалоги из фильмов нуар, безопасный секс, профессиональный бейсбол, еду, слишком долго пролежавшую в холодильнике».

На втором месте оказались «В джазе только девушки» 1959 года Билли Уайлдера. В фильме снимались Мэрилин Монро, Тони Кертис и Джек Леммон. Variety пишет, что трюк с переодеванием мужчин в женскую одежду всегда вызывает смех, особенно если мужчины смотрятся в платьях так же «удручающе неубедительно», как персонажи фильма.

Замыкает тройку лидеров картина Вуди Аллена «Энни Холл» 1977 года. По мнению авторов рейтинга, этот фильм находится на грани между ранними работами режиссера и его более амбициозными проектами, которые впоследствии превратили его в кинохудожника мирового уровня.

В предисловии к рейтингу сказано, что первой мировой знаменитостью в области комедийного кино стал Чарли Чаплин. Его фильм «Великий диктатор», политическая сатира на нацизм и Адольфа Гитлера, занял четвертое место. За ним идет псевдодокументальный фильм «В ожидании Гаффмана» Кристофера Геста.

В топ-10 лучших кинокомедий вошли «Монти Пайтон и Священный Грааль» Терри Гиллиама и Терри Джонса, буффонада «Утиный суп» Лео Маккэри, черная комедия братьев Коэн «Фарго», пародийная комедия Мела Брукса «Молодой Франкенштейн» с Питером Бойлем и Джином Уайлдером и «День сурка» с Биллом Мюрреем.

Также в список попали «Тутси», «Борат», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Миссис Даутфайр», «Поездка в Америку», «Отель “Гранд Будапешт”», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Блондинка в законе», «Большой Лебовски», «Дьявол носит Prada», «Женщины на грани нервного срыва», «Красотка», «Дневник Бриджит Джонс» и другие фильмы.