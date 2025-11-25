Дистанционно управляемых голубей-биодронов испытали в Москве

Российская компания Neiry сообщила о первых испытательных полетах стаи голубей-биодронов с имплантированными нейроинтерфейсами. Птицы вылетели из лаборатории и вернулись обратно. Сейчас специалисты тестируют летные характеристики десятков чипированных голубей, пишет Forbes.

В компании рассказали, что позже часть птиц планируют отправить операторами на расстояния в тысячи километров, а другую — оставить в Москве. Биодроны позиционируются как новый продукт Neiry, где вместо беспилотных аппаратов используются живые птицы с нерочипами в мозге.

«Дрессировка не требуется: любое животное становится дистанционно управляемым после операции», — заявили в компании.

Там подчеркнули, что оператор голубя-биодрона сможет управлять птицей, а полетное задание будет загружаться как в обычные БПЛА. Специалисты Neiry утверждают, что благодаря нейростимуляции отдельных зон мозга птица сама «хочет» лететь в нужном направлении. Электроника питается от солнечных батарей, закрепленных на спине птицы.

Операции голубям проводят с помощью стереотаксической установки, которая позволяет размещать электроды в нужных зонах их мозга. При этом «ученые стремятся к 100% выживаемости птиц», пишет издание.

В Neiry сравнили обычные беспилотники с их биодронами и заявили, что последние отличаются существенно большей продолжительностью и дальностью полета. Отмечается, что вероятность аварии или падения биодрона сопоставима с риском падения самой птицы, что позволяет использовать технологию в городской среде. При этом, по заверениям компании, птица в «процессе эксплуатации» ведет обычный образ жизни и живет столько же, сколько ее сородичи без чипов.

«Сейчас решение работает на голубях, но носителем может быть любая птица», — цитирует Forbes основателя Neiry Александра Панова. Он заявил, что в будущем в качестве биодронов собираются использовать воронов, а для мониторинга прибрежных объектов и больших морских акваторий — чаек и альбатросов.

По данным пресс-службы компании, стоимость биодрона сопоставима с ценой обычных дронов. Проект находится на одной из завершающих стадий. Дальше голубей-биодронов планируется использовать, в частности, для мониторинга линий электропередач, газораспределительных узлов и других инфраструктурных объектов.

Осенью 2024 года Neiry совместно с учеными МГУ подключила мозг крысы Пифии к искусственному интеллекту, что позволило животному отвечать на вопросы. В этом году компания анонсировала установку нейрочипов коровам для увеличения надоев.

Стартап основан в 2017 году и специализируется на технологиях взаимодействия мозга и компьютера. Neiry привлекла несколько раундов инвестиций, включая 360,5 миллиона рублей от Фонда НТИ и 180,5 миллиона рублей от внешних инвесторов в 2021 году, а также 300 миллионов в 2024 году в ходе закрытого раунда для частных инвесторов и венчурного фонда «Восход», который связан с миллиардером Владимиром Потаниным.