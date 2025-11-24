СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России

Список слов, официально признанных нецензурными в России, пополнился. В него, например, теперь входят такие слова, как «жопа», «говно» и «шлюха». Это следует из нового Толкового словаря государственного языка, подготовленного Санкт-Петербургским государственным университетом и утвержденного правительством в качестве нормативного справочника. На изменения обратило внимание издание The Barents Observer. Однако российские власти еще в июне утверждали, что изменения не коснутся работы СМИ и простых россиян.

В новом словаре увеличено число корней, по которым слова признаются нецензурными. Их стало четырнадцать вместо прежних четырех. Так, в перечень, помимо традиционных матерных, вошли корни «-жоп-», «-говн-», «-шлюх-», «-муд-», «-бзд-», «-перд-» и другие. Использование таких слов запрещается в сферах обязательного употребления государственного языка.

В целом в словаре толкуются 45 тысяч слов. Составители указывают, что «некоторые словарные дефиниции согласовывались с правовым управлением РПЦ, а их подготовка велась под контролем Минюста». Отдельно подчеркивается, что издание призвано фиксировать и «описывать содержание традиционных российских духовно-нравственных ценностей», перечисленных в указе президента об основах государственной политики.

При этом журналисты и лингвисты отмечают, что часть статей в новом издании отличается от классических толкований и содержит откровенно идеологизированные формулировки. Так, «авторитаризм» в словаре назван «наиболее эффективной формой правления в тяжелые времена», «враг» определяется как «тот, кто признан суверенной властью враждебным народу, власти и государству», а «гомосексуализм» описан как «разновидность полового отклонения».

Опрошенные The Barents Observer эксперты также указывают на неполноту опубликованной версии словаря. В ней, например, отсутствуют десятки тысяч слов, присутствовавших в Большом толковом словаре, включая «гулаг», «особист», «сталинизм», а также «вера», «надежда», «добро» и «правда». Лингвист Михаил Копотев считает это признаком того, что словарь фактически не готов.

Профессор СПбГУ и редактор Большого толкового словаря Сергей Кузнецов, в свою очередь, объяснил журналистам, что опубликованная сейчас часть, действительно, представляет собой «тестовый фрагмент». По словам Кузнецова, полноценная версия уже подготовлена и включает 120 тысяч слов. В нее, как утверждает лингвист, входят и те лексемы, отсутствие которых вызвало вопросы.

Кузнецов не стал отвечать на вопросы о том, почему некоторые словарные статьи получили идеологизированные формулировки, какова была роль РПЦ в их подготовке и насколько допустимо ориентироваться на политическую конъюнктуру. Он также отказался раскрывать бюджет проекта. Но подчеркнул, что словарь позиционируется как первый официальный языковой справочник, на который смогут опираться школы, экзаменационные комиссии и судебные лингвистические экспертизы.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что официальный список нецензурных слов в России останется прежним, несмотря на его расширение в новом словаре. В нем по-прежнему останутся выражения «блядь», «ебать», «хуй», «пизда» и производные от них. То есть в совокупности четыре корня.

Слова «жопа», «говно», «шлюха»» и другие действительно появились в новом справочнике от СПбГУ, но он признан нормативным для государственного оборота, а не для СМИ и обычных россиян, уточнили в ведомстве.

Обновлено в 18:26, исправлен заголовок, добавлен комментарий Роскомнадзора