Ученые оценили влияние влюбленности на стороне на отношения с партнером

Канадские ученые решили выяснить, как влюбленность на стороне влияет на отношения с текущим партнером. Они проверяли теорию о том, что тайный романтический или сексуальный интерес к другому человеку способен ослаблять связь в паре и впоследствии привести к разрыву. Результаты исследования разбирает PsyPost.

Авторы работы отмечают, что 70% людей в моногамных отношениях хотя бы раз испытывали симпатию к кому-то еще. Это случается даже в стабильных отношениях и в научной литературе называется экстрадиадическим влечением. Такое влечение может появляться из-за новизны, естественной реакции на привлекательных людей или неудовлетворенных эмоциональных потребностей. При этом многие воспринимают такие переживания как угрозу лояльности и испытывают тревогу или вину.

В исследовании участвовали 567 человек из США, Канады и Великобритании в возрасте от 22 до 35 лет, состоявшие в моногамных отношениях не менее трех месяцев. Все они признавались, что испытывают симпатию к человеку, с которым никогда не были в романтической или сексуальной связи. На протяжении года участников четыре раза опрашивали о силе этих чувств и об удовлетворенности отношениями, включая романтическую, сексуальную и эмоциональную составляющие.

В среднем сила симпатии на стороне держалась на уровне 4 баллов из 8, но у разных участников динамика отличалась. Так, самая большая группа (примерно 47%) испытывала слабое или умеренное чувство, которое со временем ослабевало. Их удовлетворенность отношениями почти не менялась. У второй группы (около 37%) сила симпатии оставалась стабильной, но при этом заметно снижалась романтическая удовлетворенность отношениями. В самой маленькой группе (около 16%) симпатия была очень сильной, некоторое время даже усиливалась, а затем слабела. У этих участников снижалась приверженность текущим отношениям.

Главный вывод исследователей заключается в том, что для большинства участников исследования влюбленность на стороне не привела к заметному ухудшению отношений. Однако у части респондентов наблюдалось снижение романтической, а иногда и сексуальной удовлетворенности. Особенно это было заметно в парах, где качество отношений уже в начале исследования оценивалось как низкое.

Авторы работы подчеркивают, что к их выводам стоит относиться осторожно. Дело в том, что до финального этапа дошла лишь треть участников, и это может влиять на точность результатов. Тем не менее исследователи отмечают, что влюбленность на стороне далеко не всегда подрывает отношения, хотя в ряде случаев может приводить к сложностям с партнером.